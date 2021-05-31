撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-31 12:42

雖然吸煙對健康不好是眾所周知的事，不過仍然有不少人選擇吸煙。根據韓國國家統計廳的資料，2019年的韓國成人吸煙率為21.5%。其實，不少韓星都曾經直認是煙民或者被拍到私下抽煙的照片，例如最近在《我是遺物整理師》中有多個吸煙鏡頭的李帝勳就是。

李帝勳在《我是遺物整理師》中經常抽煙

吸煙與否，雖然是個人的自由，但不少人都認為吸煙者的形象不良好，偏向不會考慮選擇吸煙者為交往的對象。在韓國，現時大約有1100萬名煙民，當中包括不少藝人明星。以下這16名韓星，就曾經直認是煙民，或者被拍到私下抽煙的照片。

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

8個長髮即崩壞男星

雖然留長髮並不是女生的專利，但相信大部分男生都未曾考慮留長髮，一來覺得難carry，二來是覺得難打理。的確，就連平時一向被認定是帥哥的男星留長頭髮時，都難以得到好評。以下8名韓國男星留長髮時，就被不少網民留下負評。

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

同場加映：8位富裕家庭出身韓星

雖然不少韓星都是成名之後才變得富裕，但亦有部分人在出道之前已經過著無憂無慮的生活。韓國綜藝節目《TMI NEWS》，近日選出「含著金鎖匙出生的韓星」排行榜，有人是酒店企業家族出身、有人是醫學世家出身、有人是律師世家出身。

▼▼▼點擊圖片查看8位含著金鎖匙出生的韓星▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

點擊原文查看完整內容：【LISA爸爸大有來頭、丁海寅祖先是有名詩人 8位富裕家庭出身韓星】