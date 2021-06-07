撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-07 11:00

人生，總會經歷無數次面試，入學、見工、升職⋯⋯但最痛苦的不是面試當下，畢竟時間很快就過，最折磨的是等待結果的時間。近日，網民熱議在面試過後，要如何判別面試是通過了還是失敗呢？

《羅曼史是別冊附錄》劇照

常言道：等待是最痛苦的煎熬。面試已經夠緊張，面試之後擔心自己表現得不夠好、害怕自己得不到Offer、不知道何時才可以放下心頭大石的不安在面試後才席捲而來。近日，網民瘋狂熱議如何判別面試是通過還是失敗，更有網民總結多次失敗的慘痛經驗指，如果面試官在結束時說了以下一句說話，通常失敗的機會都很高！

👇👇按圖看職場菜鳥總結失敗N個動作暗示Interview無望👇👇

+ 6 + 6 + 6

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

放工後可否不回覆工作訊息？有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

打工仔有兩部電話是否是「死罪」，放工不覆短訊得唔得？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

👇👇👇點擊看職場前輩投訴90後同事：放工唔睇短訊👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映：FreshGrad 14個職場生存技

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。

👇👇👇即睇老屎忽教14個FreshGrad必睇職場生存之道👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知仲有甚麼職場生存之道？立即點擊內文：老鬼發文教FreshGrad 14個職場生存技「做夠一年先轉工」啱定錯？