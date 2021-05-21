撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-21 17:56

夏日炎炎，香港氣溫更不時高達30度，一行出街就出汗出油，想做好清潔「治本」減少出油量，但揀錯洗面奶隨時越洗越多油。不妨參考中醫師兼台灣網紅YouTuber 77老大教夏天如何正確選擇洗面奶，以及6款高質洗面奶推介，而且全都是$150之內就買到 !

（YouTube影片截圖@77老大）

踏入夏天，天氣炎熱令臉上的皮膚容易出油，因此挑選適合自己膚質的洗面奶有助調節皮膚油脂平衡，減少出油。市面上有幾十款洗面奶，大家應該怎樣挑選呢？台灣網紅兼l中醫師YouTuber 77老大分享5個揀選洗面奶要留意的5點，包括認清洗面奶的兩大類成分，以免過度清潔，令皮膚容易出油。

77老大更分享實測後6款高評分的洗面奶，大部分都可以在香港個人護理店或網店買得到，有一款$50以下的泡沫洗面奶，附近的萬寧、屈臣氏已經買到，方便購物又好用！

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以上內容獲77老大授權《開罐Opener》分享

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消委會評測市面上30款防曬產品，14款樣本標示的SPF數值是SPF30至50（高度保護防曬級別），而餘下16款樣本標示為SPF50+（極高度保護防曬級別），惟結果發現25款防曬產品都未達到產品標示的防曬值。

記者由30款防曬樣本中整理出獲高評分（4分或以上）、價錢在$200以內的7款防曬產品，其中兩款防曬不用$100，總評分比起多個大牌子如Lancôme（$410）、COSME DECORTÉ（$550）更高，性價比極高。👇👇👇點圖即睇7款$200以內高評分防曬產品👇👇👇

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天氣熱一出街就流汗，特別是腋下位置容易出汗的人，隨時走多兩走連頭髮都變得又濕又笠，令人厭煩！這時止汗除臭產品就派上用場了。《Opener》記者行勻DONKI、莎莎化妝品及一田百貨美妝專櫃部，精選9款$50以下大熱止汗除臭用品，以及香港都買得到、日本美妝網站@cosme推介的5款好評產品。

除了腋下使用的止汗劑，不少產品更可以在臉上使用、貼在衣衫內吸汗，甚至有腳部除臭專用的止汗膏，由頭到腳都可以一整天維持清爽不黏膩。男士也需要整理好儀容，記者發現市面上有多款男士專用止汗用品，有一款更兼有吸油功效，適合愛出油的男士。

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同場加映：消委會測15款女性運動內衣

近年港人迷上健身、跑步或者週末行山強身健體，不過做運動難免汗流浹背，大熱天時做戶外活動更加容易出汗，，因此不少運動人士都會選擇透氣功能佳、舒適度的運動內衣。



消委會測試市面上15款女士運動內衣（sports bra），比較運動內衣舒適度（透水氣度、排汗快乾）、耐用程度，價錢由最平的$129至最貴$480。檢測結果發現兩大運動名牌Nike及adidas的運動內衣的總評分成績，不及獲滿分5分的是西班牙品牌運動內衣，令人感驚喜！

👇👇👇即睇下圖15款女性運動內衣評分👇👇👇

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想知其他運動內衣的評分，立即點擊內文：消委會測15款女性運動內衣 $139平民品牌CP值撼贏Nike、adidas？