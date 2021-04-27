撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-27 17:36

即將踏入畢業季，白過白紙的FreshGrad們踏入職場時必定會戰戰兢兢，不論是待人接物、工作態度各方面，難免擔心自己難以在職場中生存。近日有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項，有網民提醒老細及同事的說話不能盡信，有人則教遇到伏工一定要快走。《開罐 Opener》整理網民集思14句職場生存語錄，職場新鮮人不妨參考！

FreshGrad一定要注意職場上的生存之道。（《自體發光辦公室》截圖）

近日有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。帖文短短一天時間內已有近800個讚好，截至今日（27日）已有11頁留言討論。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。👇👇👇即睇老屎忽教14個FreshGrad必睇職場生存之道👇👇👇

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網民在facebook群組「90年代回憶」開Po，分享超有創意的寸人押韻句子，引來逾500個like及900多個留言，反應超熱烈。不少網民留言提供多句押韻罵人說話，例如90後一定聽過的「痴痴呆呆，坐埋一台」、「又要威，又要戴頭盔」等，有些網民提出創意寸人說話，攻擊力絲毫也不輸給港式粗口！

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鄭中基早前（4月23至25日）在中環海濱活動空間開戶外演唱會，更大方免費送出60多張門票給基層家庭，充滿善心，成功由不羈浪子變成暖心爸爸。

身為金牌大風老闆鄭東漢的兒子，鄭中基在1996年初出道時因聲線與張學友相似，被譽為張學友的接班人。不過年輕時的他相當不覊任性，直至近年成為爸爸才洗脫污名。究竟在這二十多年間，他是如何由一個浪子，變成現在的暖男爸爸呢？

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同場加映：11個英文流利港星

香港娛樂圈人才濟濟，不少藝人外語能力出色，其中英文水平了得的藝人也不少，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也能對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

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