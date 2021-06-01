撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-01 17:33

臨近暑假，大學生都忙於找實習或兼職，政府公務員事務局繼4月後，近日再推出多份暑期實習生工作，4個政府部門合共有39個職位，月薪全部過萬元！

相比4月尾的招聘活動有近超過20個部門選擇，今次招聘則相對減少，只有4個部門選擇，分別是康樂及文化事務署、地政總署、教育局及香港警務處，合共提供39個職位，全部統一月薪為$10,500。在職期由4至8個星期不等。

臨近暑假，相信不少大學生都想找到兼職搵外快。（資料圖片）

另外跟上次招聘一樣，入職條件大多要求申請人須正就讀全日制學士學位及非應屆畢業生，當中部分職位需要申請人修讀指定科目才會獲考慮。報名方法亦大致相同，本地學生大多需要經過經所屬院校的學生事務處或就業輔導中心遞交申請，而非本地學生則多以郵寄或電郵方式遞交申請。

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美國 NBA 球星 Stephen Curry早前在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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同場加映：見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO

見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

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網民們又有咩建議畀事主呢？點擊全文：親人擺酒但未做晒嘢點好？見政府工被追問到眼濕濕 網民教完美KO