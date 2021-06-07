撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-07 17:28

台灣藝人大S（徐熙媛）宣布與39歲內地商人汪小菲結束10年婚姻，事件震驚網民，更有人翻出過去大S的公主病「黑歷史」，往往令老公黑人問號O晒咀。

大S宣佈離婚之後，老公 汪小菲表示「不知情」，令人紛紛猜想當中是否另有內情。這已經不是大S第一次做出令人驚訝的舉動，在大大小小不同的綜藝節目中例如《幸福三重奏》、《康熙來了》等，大S跟老公或嘉賓的互動，都成為網民的討論焦點，當年引起哄動的「剝蝦論」原來尚有後續。

當年大S引起哄動的「剝蝦論」原來尚有後續。（影片截圖）

👇👇👇按圖看8年大S公主病事件👇👇👇

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90後的女神之一，蔣雅文（Mandy）在Instagram貼出一張婚紗獨照，正式宣布結束7年婚姻，當年的女神由單身變人妻，又由人妻回到單身。這9個回憶中的女神，現在怎麼了？

👇👇👇按圖看9個90後女神現況👇👇👇

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藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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同場加映：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

立即lick入內文睇足本版：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

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