今晚想來點...（邪笑）愛愛中會換體位，是件非常合理的事情，但如果，每次都像是雜耍團一樣，變化一大堆姿勢，把享受的事情，當作考察印度《慾經》，真的會讓人身心俱疲吧？兩性研究專家Dr.She許藍方博士就說，事實上，愛愛只要換這幾個姿勢，這樣就夠了！



▼▼▼按圖瞭解性愛姿勢數量應該多還是少▼▼▼

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