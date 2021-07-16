今晚想來點...（邪笑）愛愛中會換體位，是件非常合理的事情，但如果，每次都像是雜耍團一樣，變化一大堆姿勢，把享受的事情，當作考察印度《慾經》，真的會讓人身心俱疲吧？兩性研究專家Dr.She許藍方博士就說，事實上，愛愛只要換這幾個姿勢，這樣就夠了！
▼▼▼按圖瞭解性愛姿勢數量應該多還是少▼▼▼
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【本文獲「TVBS」授權轉載。】
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