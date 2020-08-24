性交姿勢影響胎兒性別方法：射精男深女淺　女方高潮時機也有關係

鄰居陳媽媽有兩個兒子，想再生又怕是男孩，每每看到別人家的小女孩可愛俏皮模樣，臉上總有一絲淡淡的遺憾；王太太家有四千金，婆婆總會挑剔媳婦什麼都好，就是沒給她生個男寶寶。雖說希望家裡有男寶寶也有女寶寶是人之常情，但身為媽咪的妳不應默默擔下此一責任，因決定胎兒性別的關鍵在於男性的精子。若您還在為沒生到男孩或女孩而苦惱，不妨試試下述的方法，以提高希望胎兒性別的機率。

不違法 超簡單

人類的每個細胞中都有23對帶有遺傳物質的染色體，其中22對是常染色體，除性別以外，可決定的全部遺傳信息。而第23對即為性染色體，可決定胎兒的性別。23對染色體中一半來自父親，另一半來自母親。常染色體男女都一樣，並無性別上之差異，但性染色體則是由男性的1對性染色體由X和Y染色體組成（XY），女性的1對性染色體均為X染色體（XX）。

在精子和卵子結合後成為受精卵，此時，精子中的23條染色體和卵子中的23條染色體配對成第23對染色體。如果是X精子和卵子結合，受精卵中的性染色體是為XX，胎兒則為女性；若是Y精子與卵子結合，受精卵中的性染色體是為XY，胎兒則為男性。同時，胎兒的性別也是在受精的一瞬間所決定的。因此，把生男生女的責任歸咎於女方的觀念需加以矯正。

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+ 19 + 18 + 17

生男生女 精子是關鍵

彰化基督教醫院婦產部生殖內分泌及不孕症科主治醫師吳信宏表示，精子本身的性質和其存活的時間長短也是影響胎兒性別的要素。以下是X精子和Y精子的特性：

X精子 Y精子 外形較大 外形較小 強壯 虛弱 活動力差且慢 活動力強且快 馬拉松選手可耐久 短跑選手後勁不足 壽命長約2~3天 壽命短約1天 酸性環境較活躍 鹼性環境較有利

參考文獻： Shettles LB . Nuclear morphology of human spermatozoa. Nature 1960;186: 648–9. Shettles LB . After office hours: conception and birth sex ratios: a review. Obstet Gynec 1961;18: 122–30.

吳信宏醫師特別強調男孩女孩一樣好，僅需盡人事，切不該在知道胎兒性別後而有引產的行為。一般來說，在不受干預的情況下，男嬰與女嬰的自然比例為106：100，已是男多於女，加上現在男女比率失衡，男性人數遠多於女性，增加使男性找不到配偶的問題，所以生女孩反而更加寶貝。而且現今社會也逐漸脫離勞力密集的產業，以往家中要有男丁提供勞力的需求也大大改變。而且現在女性主義持續發燒，只要能力好，一樣能在職場上佔有一席之地，女性居主管的領導的地位也更稀鬆平常。特別是在少子化的環境中，願意懷孕生子已是不容易，更遑論指定性別。所以，不論生男寶寶或女寶寶，只要健康，男女一樣好。而吳信宏醫師也表示，女孩子貼心溫柔更值得讚許。但使用此一生男生女的自然法則，並非性別歧視，而是不少夫婦連生三個兒子後，當然會希望下一胎生個女寶寶；或者夫夫是家中獨子，或有幾代單傳的說法時，也會希望能多生幾個兒子。

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+ 4 + 3 + 2

試管嬰兒 性別不可挑選

試管嬰兒的技術是把受精的胚胎放在實驗室中培養，通常是用在不孕症的治療。而胚胎染色體的檢查是為了挑選健康、正常的胚胎再植入，僅管此一檢測可知道胚胎性別，但醫師並不會告知父母也不能挑選性別，以免因個人的偏好而改變自然界的生態平衡。再者，於1998年3月23日所頒佈的人工生殖法中也明冷禁止再使用精子分離的技術，以決定胎兒的性別為何。現今最先進的胚胎切片技術雖然可以在受精前即得知胚胎的性別，但此一技術是運用在避免胎兒有重度的遺傳性疾病防治上，也可以作為預防胚胎染色體異常所造成的流產，但同樣不能藉此挑選胎兒性別。

掌握排卵日 提高受孕機會

亞東紀念醫院婦產部生殖醫學科主任盧信芬則表示，從另一方面，藉由推算排卵日也可達到控制生男生女的效果，下列5個方法可協助掌握排卵日。

1.基礎體溫：

基礎體溫（Basal Body Temperature，BBT），是指清晨剛睡醒時體溫尚未因運動、飲食或心情影響所測出的體溫。由於基礎體溫變化細微，所以基礎體溫計的刻度，也就較一般溫度計來得大，以便於觀察。量法是於每日早晨清醒之後，還未起床、不做任何活動的狀態下，量出體溫。將每日的體溫登載於表上，藉以觀察出正確的排卵日。月經來潮時至排卵前，由於沒有黃體素的作用，所得溫度較低，稱低溫期。以女性月經來潮第一天為週期開始，週期的長短因人而異，平均約為28天，其中以排卵日為分隔排卵前的濾泡期和排卵後的黃體期。濾泡期時間長短不一定，但黃體期則固定約為14天左右。排卵後由於黃體釋出黃體素，所得溫度較高，稱高溫期。排卵後，因卵巢形成黃體，其分泌的黃體素會使體溫上升攝氏0.6度左右，使體溫呈現由低變高的走勢。低溫期的最後一天會出現突然降溫即排卵日，高溫期的第一天即黃體素開始分泌。

高溫期約持續12至16天（平均14天），在基礎體溫表上高原期通常在36.7度以上，也是觀察黃體素量的指標。而足夠量的黃體素，能使子宮內膜增厚，以利受精卵著床，孕育受精卵。但若無懷孕，黃體萎縮停止分泌黃體素後，體溫自然就會下降至基本線，然後月經又會開始。但若已經懷孕，黃體受到胚胎分泌荷爾蒙影響則會繼續分泌黃體素，使體溫持續高溫。

2.分泌物：

排卵時，子宮頸管會大量分泌清澈、黏稠度較高，並且較為滑膩像蛋白一樣的液體，是為頸管黏液。而控制頸管黏液的分泌量和黏稠度是為一種卵泡荷爾蒙，是為雌激素。接近排卵日時，卵巢會分泌雌激素，雌激素再促使頸管黏液分泌並釋放至陰道內，有助精子經由子宮頸到達子宮腔輸卵管的通道較為順暢。此一方法在於月經規則的婦女較為容易觀測的到，而在月經週期不穩定的婦女，絕大多數都沒有正常排卵的狀況，因此使用這種方法的效果較差。

3.單側脹痛感：

在女性在兩次月經之間，會出現下腹疼痛的現象，這是因為由卵巢飛出時所產生的疼痛或脹痛，是排卵的訊號。而周遭的卵巢組織有時也會受到損壞而引起少量出血，連同卵泡澎膨脹、卵子飛出、卵泡液溢出的過程，皆會造成排卵時疼痛。若左邊排卵則左邊痛，右邊排卵即右邊痛。

4.尿液檢查：

使用排卵試紙檢測尿中黃體激素以判別排卵日期。黃體激素一種性腺刺激素，其分泌受視丘下部分泌黃體內分泌素控制 ，當女性要排卵前，黃體激素會大量產生，促使卵巢內成熟的卵子排出至輸卵管，而當檢測到黃體激素上升時，通常在24~48小時內即會排卵。

5.超音波：

至醫院進行超音波追蹤卵巢大小、卵泡成熟時間以推測排卵日，且陰道超音波較腹部超音波更為清楚，可測量卵泡的大小及子宮內膜的厚度。子宮內膜的厚度和形態有助辦別是排卵前、排卵期或排卵後。雖準確度較高，但這是健保不給付的項目，費用較高且須自費。

陰道酸鹼質 精子存活的環境

為了要阻擋外來病菌入侵的機會，因此女性的陰道在酸鹼度上偏向弱酸性。然而Y精子在酸性的環境中活動力較差，但在偏鹼性的環境中，活動力會較好則容易生男孩；Ｘ精子則相反。想生女孩可利用X精子喜好酸性的特質，保持陰道酸性程度，以提高生女孩的機會，可在性交前以少量的溫開水稀釋醋酸之後，沖洗陰道，使其呈現酸性環境；想生男孩則可利用Y精子喜好鹼性的特質，在性交前以稀釋蘇打水沖洗陰道。

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+ 8 + 7 + 6

盧信芬醫師也表示，長時間處於高輻射的環境中、長期熬夜、有抽菸酗酒習慣、工作壓力大，會使精液濃度變稀，同時也影響男性精蟲的品質，致使生女孩的機率提高和不孕的機率，也應避免長時間坐、穿著緊身褲、常跑溫泉，避免因體溫升高而影響精蟲的品質。反之，有運動習慣、坐息正常的男性Y精蟲也會比較健康，生男孩的機率也較高。

飲食幫幫忙 營造酸鹼環境

自古以來，希望透過飲食來改變體質，以提高想男生或生女的效果，盧信芬醫師表示有此一說：想生男孩的話，爸爸要多吃肉類補充蛋白質，因蛋白質是合成精子的重要物質，而媽媽則需多吃菜、水果等鹼性食物，降低陰道內的酸性程度則有利於Y精子達陣；若想生女孩則相反。帶殼海鮮中所含的鋅與精子的質量和精子活動力有密切關係，睪丸製造雄性激素、精子的製造都需要鋅，而鋅會影響性腺的發育，當鋅不足時腦垂體功能受到影響，致使性腺發育不良或性腺的內分泌功能發生障礙。

鹼性食物：綠色葉菜類、豆類、杏仁、南瓜子、香蕉、海帶、馬鈴薯、竹筍、洋蔥、香菇、花椰菜等。

酸性食物：牛肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、澱粉類、蛋、蕃茄、橘子、草莓、鳳梨、葡萄等。

重要提醒： 在現在這個少子的社會中，男女平等，不應執著於重男輕女的觀念，同時，相較於胎兒的性別，胚胎品質的優劣更值得關注。另外，情緒和壓力也會影響生男生女的決定。若男性工作壓力大、過度疲勞，生女孩的機會較生男孩高。所以，想為家裡新添小王子或小公主的爸媽們，應保持心情輕鬆愉快以迎接新生命到來。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】