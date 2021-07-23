性愛冷知識｜6句問題一講即無feel　提ex係死罪、究竟可以講咩？

很多很多女生會寫信告訴兩性研究專家Dr.She許藍方博士，每次在愛愛中，聽到一些話，真的是倒盡胃口又會大分心一場，到底，是那些話雷到會讓人性冷感，現在就來看看許藍方博士的Top6榜單吧！



▼▼▼按圖瞭解6句性愛地雷問句▼▼▼

+ 16

愛愛間「說話」是門藝術

所以就有人好奇了，難道，在愛愛的時候，兩個人都不要說話嗎？沒有！請你不要以偏概全！許藍方博士解釋，「在性愛當中，你們兩個會有屬於自己的語言，或者是你們舒服的聲音、喘息的聲音，那是你們兩人之間的事情。」重點就是，上面這些白目問題不要問，好嗎？

同場加映：性愛冷知識︱男生做到一半突然軟掉？幾句說話千萬別說會重創自尊

+ 4

同場加映：【性愛教室】讓床事加溫 6個男女身體敏感帶：大腿內側最刺激

+ 9

延伸閱讀：

盤點女生公認最傻眼的「A片迷思」Top6！許藍方博士揭：最佳愛愛時間是X分鐘

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。