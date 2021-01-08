性愛教室│按摩媲美前戲？性愛前按摩5步驟　放鬆紓壓添情趣

想要擁有美好的性愛，只有性交絕對不夠，研究顯示，肢體的觸碰，能夠增添伴侶的親密感，並且有舒壓效果。性愛中，前戲扮演了很重要的角色，而按摩更是大部分的人都喜歡的一種方式，不僅能幫助我們放鬆紓壓，還能替愛愛加分，以下將提供愛愛前按摩的五個步驟，更建議五個穴道按摩部位，讓每對伴侶能透過按摩，維持愛愛的新鮮感和滿意度。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

愛愛前按摩的五個步驟，按這五個穴道，令愛愛時更有感覺！（按圖查看）▼▼▼

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愛愛前按摩5步驟

1. 調暗燈光、播放音樂：調暗燈光，或者開盞小夜燈，搭配放鬆的音樂，接著倒些按摩油在手中，再用雙手稍微搓熱。

2. 緩慢按壓每條肌肉：雙手的動作緩慢，才是最佳的速度。北倫敦運動按摩學院（The North London School of Sports Massage, NLSSM）的主任蘇珊芬德利（Susan Findlay）建議：「配合按摩油，利用掌根，持續的貼著整條肌肉按摩。」緩慢地按摩每一條肌肉，能讓伴侶相當享受。

3. 從腿開始、每根趾頭不放過：先從腿部開始，從大腿移動到腳踝，再到腳底，最後集中在每根腳趾頭。每個部位都停留兩到三分鐘，充分舒緩緊繃的肌肉，讓伴侶徹底放鬆。

4. 肩頸接續、持續邁進：接著朝著脖子和肩膀進行按摩，利用拇指和其他四指輕捏、輕揉皮膚和肌肉，接著朝著伴侶的下背前進，利用掌根在脊椎旁的肌肉輕揉。

5. 最後加壓、好戲上場：最後在下背的區域特別加強，結束約 45 分鐘的按摩，伴侶除了放鬆了全身，此刻也一定迫不期待開始辦事了。

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按摩5穴道，讓愛愛更有感

說到按摩，怎麼能不提穴道？以下提供五個穴位，利用指壓配合按摩各穴道，讓伴侶更進入狀況，愛愛更有感。此外，不妨在按摩的同時注視著伴侶，能讓體驗更上一層樓。

頭部按摩百會穴：百會穴位於頭頂正上方，兩耳連線之處，是身體經脈匯集之處，是最有陽氣的的地方。按壓百會穴能夠活化腦袋，進而放鬆全身，現代人工作忙碌，精神緊繃，如果在前戲前搭配按摩穴道和頭部，能夠幫助超載的腦袋好好放鬆，促進血液循環，更可以好好享受性愛。（推薦閱讀：頭皮按摩促血液循環！5 方法擁秀髮）

腳底加強湧泉、公孫穴：湧泉穴位於腳掌前 1/3 凹陷處；公孫穴則位於足內側緣，與大拇趾骨相交凹陷處。輕揉湧泉和公孫穴，能平衡身體的能量，同時能刺激血液循環，這兩個穴位也都跟生殖功能相關。

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小腿復溜、三陰交穴滋陰補陽：復溜穴位於腳踝內側，中央往上兩指寬處；三陰交穴則位於腳踝內側，中央往上四指寬處。一般認為，復溜穴可以提升陽氣，三陰交穴則可以補陰氣，中醫常將這兩個穴位分別代表著男女，按摩穴道可刺激血液循環，並提升性興奮感。（推薦閱讀：男女6大敏感帶！撩起性慾讓性愛加溫）

腹部集中氣海穴：氣海穴位於肚臍下兩指寬。中醫認為氣海穴是所有氣的來源，因此按壓氣海穴有補元氣的效果，此外，還有安定身心的作用，輕揉腹部搭配按壓氣海穴，能夠增添伴侶的親密感，讓彼此更興奮。不過，腹部非常的柔軟脆弱，離我們的生殖器官也較近，因此在按摩穴道時必須更加小心。

點壓氣衝穴：氣衝穴約在褲檔交界處，腹股溝稍上方，肚臍下五吋（四指＋兩拇指寬），旁開兩吋（兩拇指寬）。氣衝穴位於動脈旁，能幫助血液循環，對於預防或改善許多生殖疾病都有幫助。緩慢按壓穴道數秒，再放開。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：愛愛按摩5步驟！紓壓增情趣就按這些穴道】