【性愛】女性高潮5個研究新發現　一個身體動作可增加高潮頻率？

根據調查,男女之間存在性高潮差距,女生的性高潮頻率比男生少得多。為你整理關於女人性高潮的最新發現。 和你心愛的他,一起高潮吧!

我學她們的呻吟,既空洞又飢渴,你問我舒不舒服,我說舒服,反應快到就像排練過的。但我只是在演戲,而你沒發現。 露琵・考爾《奶與蜜》

你還記得,你上一次性高潮是什麼時候嗎?那個人,或許是關係穩定的另一半;或許是交友軟體認識的約會對象;又或許是一次美好意外,你們不曾再見過面。而無論是誰,和他翻雲覆雨時,你的性慾望被滿足了嗎?

根據Psychology Today報導,男性和女性之間存在「性高潮差距(Orgasm Gap)」,異性戀女性的性高潮頻率較男性少得多。 值得慶幸的是,由於大眾對這個議題的關注度提升,因此在性研究領域,出現許多關於女性性高潮的討論。

這裡為你整理關於女性性高潮的五大發現,一起來看看吧!

有哪些「女性性高潮」最新研究?

一、進行性行為時,妳的身體動作可能會影響陰道高潮

性研究期刊Journal of Sex Research指出,除了直接刺激陰蒂外,骨盆和軀幹前後移動(back-and-forth swinging movements of the pelvis and trunk)也會增加陰道高潮的頻率。

【編輯悄悄話】試著將自己交給身體,隨著感覺擺動吧!也許會讓你覺得自己更性感呢 >///<

二、當妳有意識想要高潮,妳就更有機會達到高潮

你或許也聽過這樣的話:當我們有性高潮的壓力,可能會降低性愛品質。這是因為,當我們將重點放在高潮時,可能無暇顧及其他調情舉動,導致降低床第之間的樂趣。

但其實有一項新研究表示,當女性和男性做愛時,大多傾向將力氣花在取悅男性或讓男性愉快,較少關注自己的性愉悅。因此,對女性來說,反而可以嘗試將性高潮視為目標。

我們不希望將性高潮作為性活動的唯一目標,但將它作為優先事項(與完全不考慮性高潮相比),更容易讓女性性高潮。

【編輯悄悄話】這次,把自己變成性愛裡的主角,更改一些性愛模式,你可能會發現自己不一樣的一面喔(笑)。

三、「假高潮」不一定是負面的,重點是妳為什麼這樣做

假高潮,不見得是一件壞事,這取決於假高潮的背後因素。

當女性假裝性愉悅或性高潮,是為了增加興奮感,或是讓自己更投入其中,那麼多做也無妨。

然而,如果女性僅是為了滿足另一半而假高潮,或許該考慮別再這麼做了!因為對方也可能誤會妳的性喜好真是這樣,那麼妳也會離真正的高潮愈來愈遠。

【編輯悄悄話】透過呻吟或表情,除了激起對方的性慾,你也可以讓自己樂在其中。

四、不是所有「高潮」都是「好的高潮」

有時候,儘管你真的高潮了,但長期而言卻對你造成負擔。

有兩種情況可能會導致「不好的高潮」。一是在伴侶壓力下,勉強配合發生性行為;二是擁有性高潮的壓力,而這份壓力可能來自於對方或自己。

【編輯悄悄話】和對象溝通性行為的頻率、時間點、方式,有助於改善你們的性生活。你們可以互相坦露想法,說不定他也有話對你說。

五、以妳的需求和慾望來面對性行為,更可能達到高潮

對每個人來說,達到性高潮的方式都不太一樣,因此沒有最佳方法。但是,從研究結果發現,當女性願意真實面對自己對性的需求和慾望時,更有機會成功,並縮小和男性之間的「性高潮差距」。

【編輯悄悄話】當對方也重視你的感受,你一定會更加滿足幸福。別等了,今晚就和他聊一聊吧!

親愛的,擁抱妳的慾望吧!

一想到你,我的腿就張開了,就像放著畫布的畫架,渴望著藝術。 《奶與蜜》

女人可以談性說愛,也可以渴望性愉悅與性高潮。一段美好的性愛,是兩人都感到舒服愉快。當你真正享受其中,相信對方也能夠察覺你的投入,而因此變得更賣力也不一定唷!

參考 [1] A Year in Review: The Latest Sex Research on Women's Orgasm 。 Psychology Today 。

