撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-10 15:12

韓國光州日前發生一宗樓宇崩塌意外，造成9死8重傷。事發於6月9日韓國時間下午4時23分，一幢位於光州市東區鶴洞的樓宇突然倒塌，將一輛途經的巴士壓著，造成至少9死8重傷。有目睹事發經過的光州市民將車cam拍到的畫面上載到網上，涉事的巴士在數秒之間，就被倒塌的樓宇埋沒。

綜合韓媒報道，發生事故的樓宇是一幢5層樓高的大廈，原本正在進行拆卸工作。據悉，該區被選為「再發展區域」，所有樓宇均要拆卸。而涉事的樓宇，因為比同區的其他建築物高，所以留待到最後才進行拆卸工作。事發的時候，承辦商曾經利用重型機器進行於5樓進行工作，在施工期間，樓宇就突然倒塌。

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被埋沒的巴士，是「雲林54號」巴士，是一條在光州市內行駛的循環線，由雲林洞開至梅谷洞。而事發的時候，巴士正在「鶴洞證心寺入口站」上落客。消防隊目在當天晚上11時結束搜救工作，現場共發現17名死傷者，其中9人死亡，8人重傷，全部都是巴士的乘客。

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事件發生後，外界對事故發生的原因有多項猜測，不少人質疑是「人禍」造成。韓國行政安全部長宮全海哲（譯音）於事發現場觀察後指，「樓宇後方都被泥土堆著，傾斜面承受不到重型裝備的重量而倒塌」。

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同場加映：韓女學生日日扮M痛博途人請搭的士

一名韓國網民早前在Facebook投稿，表示自己在4周前，在某地鐵站外遇見一名正在被經痛煎熬的女學生。看見她痛到屈曲身子，事主於是上前慰問，並提出叫救護車或者致電給其父母，但均遭對方拒絕。最後，事主不忍心看著她這樣，於是便和她一起坐的士，送她回家。不過奇怪的是，在事情發生的同一個月內，事主竟然兩度再看見那名女學生以同樣的姿態出現，才知道自己是被騙了。而在帖文刊登後，竟然有不少網民都表示自己亦曾經在同一地點幫助過這名女學生。時事節目《好奇的故事Ｙ》於是出動去尋找這名女學生！

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