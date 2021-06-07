撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-07 16:00

在YouTube上擁有超過65萬訂閱的韓國美妝YouTuber「Dawn」（새벽），於5月30日因為不敵淋巴癌魔逝世，終年30歲。Dawn生前一直以積極樂觀的態度面對疾病。她曾經表示，抗癌的最大動力，是因為男朋友一直對她不離不棄。在她過世後一個星期，她的男朋友在IG上發千字文悼念，惹哭超過30萬名網民。

DAWN，本名為李正珠（譯音），2019年2月確診患上淋巴癌。她曾經在節目《姜虎東的飯心》作客時表示，在發現的時候，病情已經十分嚴重，甚至連醫生都不讓她出院。雖然如此，但為人樂觀的她並沒有因患病而氣餒，反而卻更積極活著每一天。她對自己生病的事情毫不忌諱，經常在YouTube上分享自己的抗癌路，正面的態度獲得不少網民支持。

DAWN／IG@dawniscoming

在抗癌路上，除了家人的支持之外，最大的動力是來自男朋友。DAWN和男朋友是在2015年開始交往，感情十分深厚。她雖然自己不太擔心患病，但每次一想到跟男朋友的未來，她都會感到十分心酸，「真的很想跟他一起走到未來」。她又憶述有一次因為藥物的影響，情緒很大波動，曾經向男朋友發脾氣稱「不會再醫」。從沒有在她面前哭過的男朋友，竟然哭著求她繼續治療，令她非常感動。

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可惜，積極抗癌2年的DAWN，在2021年5月30日因病情惡化而逝世，終年30歲。在她離開一個星期後，她的男朋友終於在IG上發長文悼念，感動了超過30萬名網民。

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