撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-05-18 12:59

相信不少女生在經期的時候，都曾經揚言「下世唔要再做女人」。月經的時候，身體會多處不適，輕則手軟腳軟，重則經痛至不能下床、嘔吐、甚至暈倒。如果在上班或者上學時跟別人說自己經痛的話，大部分人都會體諒和酌情處理。不過，以下這名韓國女高中生，竟然以經痛為藉口，騙取別人的同情。

近日，有網民在Facebook上表示早前在某地鐵站外遇到一名女學生經痛到需要途人協助，竟然引出多名網民回應表示自己亦曾經在上述地點幫助過這名學生。／《好奇的故事Y》截圖

一名韓國網民早前在Facebook投稿，表示自己在4周前，在某地鐵站外遇見一名正在被經痛煎熬的女學生。看見她痛到屈曲身子，事主於是上前慰問，並提出叫救護車或者致電給其父母，但均遭對方拒絕。最後，事主不忍心看著她這樣，於是便和她一起坐的士，送她回家。不過奇怪的是，在事情發生的同一個月內，事主竟然兩度再看見那名女學生以同樣的姿態出現，才知道自己是被騙了。而在帖文刊登後，竟然有不少網民都表示自己亦曾經在同一地點幫助過這名女學生。時事節目《好奇的故事Ｙ》於是出動去尋找這名女學生！

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