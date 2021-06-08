LAY現身EXO MV惹韓粉怒　7個沒參與活動的韓團中國籍「幽靈成員」

開罐
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在內地人氣超高的男星LAY（張藝興），出身韓國組合EXO。由於他自從2017年之後就未有參與過EXO的公開活動，令不少人誤以為他已經退團，但其實他依然是EXO的成員，近日更出現在EXO的新曲《Don't fight the feeling》的MV中。不過，他久違的出現，卻令到部分韓國粉絲不滿，直言「以這種合成的方式出現，不如乾脆退團」。除了他之外，其實不少韓團中的中國成員，同樣都是只掛著團隊的名字，卻不出現在團隊活動。

為了攻佔外國市場，不少韓國組合都會加入海外成員，當中以華語地區的成員最為常見，例如EXO的LAY、GOT7的JACKSON、NCT的WIN WIN、LUCAS、SEVENTEEN的JUN、EVERGLOW的怡人等。不過，不少海外成員在韓國獲得一定的人氣之後，都會回到內地發展。雖然大部分人都是先退團，後再回國，但有少部分人沒退團卻甚少甚至不參與團隊活動。以下這7名韓國中的中國成員，就是「幽靈成員」。

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13個曾赴韓國發展的華人明星近況

香港童星出身、韓國女團CLC前成員莊錠欣Elkie，在宣布與韓國公司CUBE娛樂解約後，就開始在內地展開活動。早前，她在IG上貼出一幅《人民日報》圖片，引發退粉潮，不少香港粉絲留言表示「不會再支持」，一夜之間令她IG暴跌3萬名粉絲。除了她之外，不少曾經在韓國出道的華人明星，最後都選擇回到內地發展。

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同場加映：16個私下會抽煙的韓星

吸煙與否，雖然是個人的自由，但不少人都認為吸煙者的形象不良好，偏向不會考慮選擇吸煙者為交往的對象。在韓國，現時大約有1100萬名煙民，當中包括不少藝人明星。以下這16名韓星，就曾經直認是煙民，或者被拍到私下抽煙的照片。

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