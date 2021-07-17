開放式關係唔係咁簡單？自由不等於隨便　比一般情侶更講究坦誠

研究指出，與一夫一妻制關係中的人相比，開放式關係中的人，他們的承諾、信任、日常心理幸福感和關係滿意度，與一夫一妻制並沒有差異......



「開放式關係」是什麼呢？

開放式關係（英語：open relationship）是人際關係的一種，處在這種關係中的雙方有保持伴侶關係的意願，但又不受主流的單配偶制的限制。這就表示，雙方同意保持戀愛關係或伴侶關係，同時也接受或者容許第三者的介入。

開放式關係具體的狀況差異很大，因為關係中包含的內容完全是由雙方的意願來決定。有些處於開放式關係的一方，只容許另一方與第三者發展親密關係，有些則只能允許另一方與第三者發生性行為。結合最普遍的定義來看，開放式關係的首要特徵就是處在這種關係中的雙方還和第三者保持短期（如與他人約會）或長期（如開放式婚姻）的戀愛關係。開放式關係的特性，決定了它的靈活性，雙方的關係可能處在不斷的變化中，與第三者的關係也有協調的餘地，所以開放式關係也是可以變化的。

在國內外的研究當中，這群人的盛行率大概是 5% 左右，也就是說，每 20 個人當中會有一個人是開放式關係的實踐者。但你會想問，這種關係真的行嗎？會不會有更多的麻煩？或者說，在這樣的關係當中更容易分手、吃醋、更不快樂，還可能會有更多的嫉妒跟猜疑？外國媒體網站「sheknows」就分享了六點執行開放式關係的心法，你也一起來了解看看吧！

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親愛的，你想要進入怎樣的關係當中呢？選擇自己真正想要的選擇，尊重彼此在關係當中的需求，並且為自己的決定負責，或許是一個成熟的大人，在親密關係裡面真正應該扮演的角色。

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