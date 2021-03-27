情侶相處｜愛不是佔有是有自由　開放式關係的人到底在想什麼？

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-27 11:02

今天綺忻想跟大家淺談開放式關係是什麼。其實我也不是這方面的專家，只是因為就讀社工系的時候，到機構實習的經驗我才發現：世界上的人有百百種，不是只有你想的才是絕對的正確，事實上「正確」是一件很有彈性的事情，比較不像二元性的是與非，更像是光譜。因此也想跟大家分享我這樣的體悟，雖然不一定你我適合或需要開放式關係，但了解之後才去下判斷，或許會是比較好的方式，我也是因為這樣，人生精采了許多。

開放式關係，英文是「open relationship」，第一次看見這個詞的人，可能會以為這就是「性氾濫」、「不忠誠」的意思。進行開放式關係的伴侶，也常常被誤會成不是真的愛對方，還不想定下來的人；又或者是伴侶關係只是走個形式，但彼此說好「各玩各的」等等，其實這些都不是開放式關係的原意。

「開放式」．關係。這個詞這樣分開來看會更好理解，由於開不開放是相對的，我們很快就可以理解，開放式關係就是相對於現在主流的「愛情關係」更加開放。開放，又是開放哪一個部份呢？這就是第一次看到這個詞語的時候，所容易落入的誤區。連我自己一開始也是以為：「開放式關係就是一群對自己現有的表面關係不忠誠的人，為了包裝各玩各的名詞。」要改變自己的先入為主的觀念是很困難的，尤其在於自己不怎麼重視的事情上。

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為了說明我怎麼會改變自己的觀念，我得講個小小的故事。我是一個很沉迷Facebook的人，而且不會在Facebook上公開個人隱私的動態，大多都是轉貼我認為很棒的文章或影片，因此我的Facebook好友也有只有幾面之緣的人。但歸因於喜歡觀察人的想法、社會的生態等習慣。當我發現當時實習機構的一個義工朋友，公開發表她與伴侶正在進行開放式關係的時候，我突然非常好奇，那感覺就像是一個生活在異性戀框架下身邊沒有同志朋友的人，忽然某天接觸到同志生態的感覺吧！開放式關係真的存在於我身邊，這方式對人類來說真的可行嗎？其真實的樣態又是什麼樣呢？於是我開始對該位義工（後簡稱D）的Facebook動態進行了觀察。

D談那段開放式關係的戀愛時，很常發與戀人之間互動的動態。這也不奇怪，只要不是對社群黏著度不高的人都會這麼做。看著他們幸福洋溢的合照，記錄著參與蛋糕烘培坊、出門逛街等活動，附上動態中給對方的情話及合照。不知怎麼地，我看的出來他們非常幸福，靈魂真誠地貼近著。坦白說，對於開放式關係我之前是有一點點偏見的。但我本來就是喜歡以觀察、資料取代直覺的人，也因此才會默默觀察D的開放式關係。說真的，一直觀察到他們的戀情結束，我也沒有看到任何的恨、吵架，沒有互相攻擊，只是默默離開彼此的人生。和平分手，這又是多麼的難得啊？我開始思考：「或許開放式關係，對某些人來說是一種更好的戀愛方式？」

容我在這裡引用一段我最喜歡的書之一《與神對話第一集》，「神」對作者說過的話：

唯一一條讓你向前邁進的路是問你自己：「如果每樣我認為是『錯』的事，實際上是『對』的，會變成怎麼樣？」每位偉大的科學家都明白這一點。當一位科學家所做的實驗進行不順時，他就會將所有的假設先擱在一邊重新開始。所有偉大的發現，都是被甘願「不對」的意願和能力造就出來的。而那就是我們這裡所需要的東西。

於是我決定開始「甘願否定過去的自己」，重新開始。

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首先，不管是社會的共同價值觀，還是法律的規範，都是支持一對一關係的。因此在我們的社會中，大部分的人的共識是「愛是佔有的，佔有的部分是肢體接觸、靈魂接觸、只與對方在一起的承諾。」會這樣認為的人們，是因為認為這樣的關係才是真正的愛，才能獲得真正的幸福。但我認為開放式關係就是在試圖挑戰這個價值觀。

認同開放式關係的人認為，愛不是建立在佔有上，因為佔有是剝奪了對方的部分自由，若不能給予對方足夠的自由，而要求對方為了自己，限制對方自己的自由，這真的是愛嗎？還是以愛之名，利用對方的關係獲得自己的滿足呢？

為了挑戰這個「愛必須是佔有」的價值觀，就必須在關係中「不佔有對方」。但是每個人對佔不佔有定義都不同，所以開放式關係有很多種形式，這也是綺忻想要寫這篇文章的原因。當我在實習機構接觸到「開放式關係」這個詞的時候，我上網試圖查資料來了解這個詞語（為什麼不問實習機構的人？因為好像只有我不知道，有點丟臉（笑）），我發現中文資料不多，大多是從英文翻譯而來，且內容系統性不高，最一開始看資料的時候，我真的是越看越不懂。

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於是我決定著手寫一篇讓初學者也能大致理解的開放式關係，因為是這樣的目的，有些比較細節的部份可能沒那麼精確，請資深開放式關係的朋友先別那麼在意。

開放式關係（英語：open relationship）是人際關係的一種，處在這種關係中的雙方有保持伴侶關係的意願，但又不受主流的單配偶制的限制。這意味著雙方同意保持戀愛關係或伴侶關係，同時也接受或者容許第三者的介入。開放式關係具體的狀況相差很大，因為關係中包含的內容完全是由雙方的意願決定。

以上是維基對於開放式關係的定義。因為開放式關係的狀況相差很大，完全以雙方意願決定，因此我這邊只介紹我所知道的，比較常見的方式。我所聽過跟看過的開放式關係，單方或雙方都可跟其他人約會，但肢體接觸的界線會再另行規定。例如只能跟其他人牽手吃飯，有的人可以到擁抱甚至肢體交融，完全看伴侶雙方的要求。而在此之間，最重要的是雙方的協調與知情同意。有些會要求對方有新對象跟出去約會都要報備，還要聽相處細節。也有不需要甚至不希望聽到對方與其他人的任何資訊的；但大多的人都介於這兩者之間。

因此，開放式關係並不是不忠誠。在開放式關係裡，所謂的忠誠，指得是遵守事先雙方訂下的規定。在我看來，這是最高程度的愛跟信任。

如果有機會，你會跟你的伴侶嘗試看看開放式關係嗎？假如關係中有人吃醋，又該如何處理呢？留言跟我分享你的想法吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：綺忻，原文：「親愛的，我只愛你，但我不只想跟你上床。」淺談開放式關係】