撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-10 18:40

武打明星李連杰與利智的兩個女兒Jane及Jada出了名是學霸，大女兒Jane是哈佛高材生，細女Jada近日也在全美第一高中畢業，日前在IG 貼出畢業相，穿著白色連身裙的她在草坪上和同學們合照，樣子相當甜美。 其實不少星二代都遺傳了優良基因，不但身材好顏值高，不少學業成績也出眾。《開罐》列了11個條件相當優越的星二代，當中有顏值直逼明星母親，更有人是超級學霸，令人羨慕不已。

李連杰細女Jada被評為氣質清麗。（_jadali@IG)

李連杰和利智的細女Jada就讀的立寄宿高中Phillips Academy，在全美排名第一，美國前總統約翰甘迺迪、喬治布殊兩父子都是校友。據知利智也是虎媽，會讓兩個女提早接受教育，Jada在六個月大時已開始學習，加上遺傳媽媽漂亮外貎和身型，簡直是人生勝利組。

其實不少星二代都遺傳了優良基因，《開罐》列了10個條件相當優越的星二代，當中有顏值直逼明星母親，更有人是超級學霸。

👇👇👇按圖看11位超強香港星二代👇👇👇

+ 51 + 51 + 51

娛樂圈從來都是臥虎藏龍之地，不少明星都是賺錢買花戴，家底相當雄厚的大有人在，星爸更是業界顯赫的精英。《開罐》搜羅了9個甚有家底的香港女星，爸爸是物流大亨、舖王、上市公司董事，甚至是法律界猛人！

👇👇👇即睇爸爸超猛料的香港女星👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

43歲前無綫小生陳鍵鋒息影後低調轉行做潛水教練，近日被指一對一教潛水學員遇溺送院後不治，面對傳媒追訪陳鍵鋒未有回應。除了大家銀幕前的形象，不少藝人都有第二職業，其中有些讓人意想不到。

👇👇👇按圖看10位明星超狂第二職業👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

還有個MIRROR成員都有副業，究竟是誰？點擊看全文：陳鍵鋒教潛水、梁諾妍是教練、MIRROR都有副業？10位明星第二職業