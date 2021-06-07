撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-07 18:50

ViuTV節目《中女唔易做》中，參加嘉賓之一的康子妮化身譚仔姐姐，於米線店體驗落單、傳菜及洗碗等工作崗位，雖然表現未如理想，但認真盡力的態度依然被網民激讚。而在現實中，康子妮亦不止轉行一次，由幕前轉到幕後，跟前夫林曉峰離婚後更轉戰保險界，更成功於短時間內獲得Top Sales的成績。 康子妮以外，圈內亦有不少女星曾離開娛樂圈轉投新行業，並從中獲得不錯的成續！有人因此成為專業人士、亦有人因此身家過億，隨時比在圈內時更好搵！

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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：7對餅印明星子女

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

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