撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-13 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

最近疑有警務人員，在警署內偷拍一名便裝女警的胸部半身照，相片在網上流傳，引起網民嘩然，直言偷拍者「咁都忍唔到」，有指警方就事件正展開調查。有專家指出，當一個人不能控制自己的性慾，就很可能有性上癮，嚴重者更有機會造出傷害他人的行為。除此之外，如果將日常的性幻想，或者AV中的內容付諸實行的話，更有機會是性變態，偷怕正是其中之一！情趣頻道主持人教你具體分辨。

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何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。

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AV是拍出來的大家都知道，既然是虛構的，題材當然也千變萬化。繼之前提醒大家6個千萬不要學的AV誤解，有網民向情趣顧問夫人請教，指自己喜歡看重口味，例如亂倫的劇情，到底是不是變態？更有網民提問，自己經常幻想老婆跟其他人啪啪啪，自己是否一個綠奴（喜歡給自己戴綠帽的人）？是否一個變態？原來2個問題就可以解答。

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同場加映：戀足男友沉迷偷拍美腿 專家教4個角度化解

「性愛那些事」收到讀者來信，指自己的男朋友戀足，過去亦曾隱瞞去找腳交性服務的行為，目前雙方已經達到談婚論嫁的階段，不過她卻發現，他仍有偷影別人美腿的習慣，連同事亦是他偷影的對象，對此感到難以接受。到底事情可以如何解決？

女士擁有一雙美腿，大大增加對‵男生的殺傷力。（網上圖片）

立即CLICK入內文睇足本版：戀足男友沉迷偷拍美腿 專家教4個角度化解

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