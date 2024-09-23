1/3打工仔曾經「射波」扮病SL？網民笑數17個與醫生的默契瞬間

放完假又要回到公司面對繁重工作，不少網民大感崩潰。有連登仔早前分享過，平日去診所射波時，跟醫生的默契瞬間和有趣對話，令人會心微笑。



雖然香港好多打工仔都是鍾意返工的「黎生」，但不少打工仔都試過「射波」扮病請SL，美國員工賞識激勵公司O.C. Tanner就曾訪問了一千名員工，發現有三分一人會假裝生病請病假。香港不少打工仔為了一張病假都「影帝影后」上身，殊不知「閱病」無數的醫生早就識穿你。連登網民「冬雨bb」就曾發文「有冇人射波拎假紙射到醫生唔交戲？」，分享自己的射波故事，引來其他網民留言自己遇過的「神醫」，例如10秒診症大法、主動幫你攞到盡等等，爆笑非常。

射波也是一門學問。（《少林足球》劇照）

👇👇👇按圖看網民17個射波默契瞬間👇👇👇

+ 14

【1】

我：早晨丫醫生（開始想交戲，扮到好唔舒服）點知醫生：照舊啦！

我：..

傾到咁上下

醫生：好啦咁，下個月再見啦！

【2】

醫生問我係咪轉工，我答係。

跟住佢話，

都係開返維他命C同胃藥畀我

【3】

睇開樓下個垃圾醫生，用醫療卡埋單，

試過個醫生睇睇下瞓著咗。

【4】

睇開個醫生同佢講頭暈身㷫，佢睇咗10秒睇下喉嚨，「普通感冒啫使唔使假紙」。

我話要，「出去等拎藥啦」由登記到拎藥，前後2分鐘。

《BB來了》劇照

【5】8成個個都話肚痛肚痾，

然後個醫生咪話腸胃炎畀一日假。

【6】

大埔有個2神醫，

睇親佢一見一定「喂陳生好耐無見喎」「近排有咩搞作」

「知你好想返工但唔舒服，要休息呀」。

【7】

我以前嗰個會嚇我，腸胃炎打針快啲好喎，拮唔拮支呀。

【8】

以前有次真係隻腳唔舒服睇醫生，我問佢拎醫生紙，佢話唔使啦。

【9】

我：早晨

醫生：早，要幾多日假？

我：一日夠啦

醫生：寫完，出去等拎藥啦，拜拜。

《金師傅3》劇照

【10】

後尾係醫生一嚟見到我，直接開2日，

然後叫我2日後覆診，

比多2日假

因為4日病假有3/4糧出。

【11】

最弊有次真係病咗，

一入到去佢照舊keep住吹水，我病到無氣理佢，只係想將個話題，轉返去我唔舒服度。

【12】

啱啱坐低講咗一句就叫我起身，最癫係出到去，護士問我要唔要藥，個醫生連藥都想慳返，最後拎咗啲panadol。

【13】

我射波去露營，

所以孭住成套架生去睇醫生。

我一行入去，都仲未坐低，

醫生：你今日頭暈請假？出去等攞藥啦。

【14】

大家射波都咁方便，

我次次醫生話要探肛先畀假紙我。

【15】

其實有時著住成套suit咁入去，醫生都好難唔知咩事。

【16】

試過話暈量地，

佢話Check唔出咩事，

話幫我打電話叫白車去急症，心諗佢係咪CLS，最後我企硬唔洗，

夾硬留我15分鐘，叫我抖抖先。

【17】

平時射波都係搵開同一個醫生，有次一入去坐低佢就問我係唔係肚痛，我答完「係」就想起身返出去，佢同我講坐多10秒先出去啦，出面仲有其他客。