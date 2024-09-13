打工仔代支$536下午茶　慘遭老細「走數」 網民教6招職場收錢大法

相信大家跟朋友同事食飯，都有自己「找咗數先」的經歷，不過若對方之後過數「畀唔足錢」，那個還要是你的上司，又可以點做呢？近日有台灣網民在社交平台分享類近經歷，向網民徵求高EQ收錢妙計。



相信大家跟朋友同事食飯，都有自己「找咗數先」的經歷，近日有台灣網民在社交平台分享類近經歷，向網民徵求高EQ收錢妙計。

近日一名打工仔在社交平台Threads上分享，稱上司請她協助買下午茶後，她一共墊支了536元台幣，而PO主的上司也很守信用及後轉帳給她，更發送手機短訊温提「轉帳了喔」。怎料PO主一查看手機，發現上司只轉了500元台幣至她的戶口，足足轉少了36元台幣。

（Threads截圖）

PO主頓時不知所措，一方面希望收回總數，另一方面又擔心跟上司表達後，令雙方的關係變得尷尬，因此便將經歴放上網求救，「等一個高情商支援收銀」。

PO主頓時不知所措，一方面希望收回總數，另一方面又擔心跟上司表達後，令雙方的關係變得尷尬 。（《金秘書為何那樣》劇照）

帖文引起網民共鳴並紛紛提出各式創意回應，綜合網民意見，一共有6招高EQ追數技巧收錢：

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【1】第二日立刻再揾上司/同事再一齊食飯，並計埋上次既差額落去，咁就唔使夾硬問

【2】跟同事建立好關係之餘，又能提醒對方今次並沒有給錢，讓他有愧疚感，下次再請返你食。

【3】假如上司俾漏左錢，就跟討厭的同事收返嗰筆錢，然後同佢講阿頭無請佢食。

【4】談天說地講下天氣風景之際，手指向遠方：「今日天氣真係幾好，你睇吓遠方嗰片雲，似唔似上次我借畀你嗰張一千蚊？」

【5】在電子支付如此普及的年代，只要以「收款請求」就能提醒對方還錢，令「債仔」不能再用「下次見面畀返你」這般藉口走數，撳個掣還款一筆清。

【6】正所謂：禍必及妻兒。對方唔還錢，只好轉移目標，問返佢男/女朋友借錢，從而代佢還錢。

帖文引起網民共鳴並紛紛提出各式有創意回應。（《無法成為野獸的我們》劇照）

同場加映：８句最討厭的債仔藉口

債仔有時像7-Eleven，總有一個在身邊附近，債仔拖數的技能總是比還錢多，走數的藉口真的是五花百門，每日如新，最簡單的入門級一定是宣稱自己沒帶銀包。但若果你遇到的是厚面皮到極致的債仔，那麼很可能對方甚至會惡人先告狀，殺你一個措手不及！快看看你又聽過以下哪些討人厭的債仔藉口吧！

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