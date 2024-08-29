應屆大學畢業生月薪25K係底線？3理由拒被壓價!00後職場7大新態度

應屆畢業的大學生究竟月薪幾多錢先叫合理？近日有網民在討論區上發文，提出FG的同學仔出去揾工，起碼要叫價月薪$25,000才接受工作，更列出3大理由勸各位小薯不要自貶身價，惹來激烈討論。



《和解在後》劇照

有連登仔近日在討論區上以「今年fg，出唔起25k嘅offer（工作邀约）唔好接」為題發文，力勸一眾新鮮人要識叫價。樓主表示他的 25K底線是指普通文職，並非專科例如會計之類的畢業生，「讀得專業既planning都會好d，就自己諗個底線40k up or 50k up」。

該名連登仔列出三大理由支持自己的講法。首先他指出，香港搶人才，缺人手，不少老闆請不到人，所以即使讀水泡科也不應被老闆「大到壓你價」，「要搶人才就要付出金錢」。

《和解在後》劇照

第二，他認為即使做譚仔姐姐月薪都有19k，巴士司機也有23k，大學生花了很多時間讀書，沒有理由不值25k。第三，也是最重要的一點，就是不能「開壞頭」，「之後加人工既幅度一定唔及同學朋友。因為再轉工時，班老闆會睇住你last salary再出價俾你」，綜合以上三點總結出月薪25k是「底線」。

不少連登仔都認同樓主的講法，「千萬唔好開壞咗個頭」、「00後要整頓職場」，不過隨即有Threads的脆友對此2萬5元月薪底線不認同，更表示睇法令人大開眼界，「啱啱畢業乜工作經驗都冇，夠膽死覺得自己值2皮5身價」。

該名脆友指若只是水泡科畢業，生產力連譚仔阿姐也不如，「譚仔阿姐可以6天工作，紅日返工，10小時高強度工作，你可以？」他指現在滿街都是大學畢業生，「唔好以為自己有張沙紙就巴屎閉」。他指上海人均收入也是8000RMB左右，但物價跟香港差無幾，「點生活？飛少啲日本，唔好學人買名牌袋囉」。

《和解在後》劇照

他指做老闆不會替你著想16K是否夠生活，「做老細嘅只會諗你值唔值2皮5，有冇2皮5嘅生產力」，更勸後生仔「睇少啲連登」，多看看出面世界，「香港就業市場不嬲都係肥上瘦下，最新中位數仲係2皮多啲咋。咪真係以為FG50K先得㗎，咁離地真係會俾人笑㗎」，最後更指出今年市道超差，預計未來2-3年都唔會好轉。

那究竟近年大學畢業生其實月薪平均是多少？根據大學教育資助委員會（UGC）公布，2022/23學年8間資助大學畢業生平均年薪達31.4萬元（月薪約2.6萬元），較統計處最新2023年首季港人每月就業收入中位數21,000元，高出5,167元或24.6%。

無可否認，香港新一代尤其00後職場上的心態明顯有所不同，《開罐》整合了網上資料，新一代一共有以下7個職場新態度：

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【1】以前返工為溫飽；依家返工為滿足

刷老闆鞋，無非都是為了職場安穩，父母一輩的打工仔返工為溫飽養家；現在職場新人返工多為了自我滿足，不高興可隨時轉換工作，不用害怕三餐不繼，既然做甚麼工作薪金待遇都差不多，倒不如找一份自己合心意的工作。

【2】初級職位選擇變多，新人可隨時跳槽走人

不討好上司拒絕刷鞋最糟的後果，無非都是失掉工作。不像中高層職級，初級職位市場空缺多，職場新人轉工成本比以前低。工作有這麼多，薪金都差不多，隨時跳槽走人又有甚麼可怕呢？

【3】刷老細鞋為向上流動，但現在哪有上流機會？

沒有人為了討好而討好，有用才討好。討好上司都是為了更好前途，但不論怎樣努力刷鞋，還不及有父幹的同輩升遷快，既然刷鞋都換不到機會，誰還會做這種違背自己的事？

【4】年輕人沒有負擔，工作只會生活一小部分

有家庭負擔要供樓憂柴憂米的上班族，或許為怕突然失業，不能沒有工作。但對於一個職場菜鳥，沒有家累做得不高興隨時轉工，沒有經濟負擔，還何需費心刷老闆鞋？

【5】現在的年輕人，自己才是自己的老闆

職場生態已轉變，人人都可以開網店、接Freelance、做KOL，自由業/有副業者越來越多。比起以前正職大過天，現在後生仔理念更是靠自己取悦自己，自己才是自己的老闆，又何必刷鞋討好上司？

【6】潮流興「躺平」， 躺平的韭菜不好割

「躺平」一詞意指與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇「躺平，無欲無求」的處事態度，即香港打工仔所講的「Hea做」，在職場上平平淡淡，不求有功但求無過，既然「無求」又何必刻意刷鞋討好？

【7】「尊重」不等於刷鞋

有網民指不刷上司鞋不代表沒有禮貌/不尊重，為甚麼要刻意討好？做好基本尊重和禮貌，把工作做好不出錯，不就可以了嗎？「更何況阿諛奉承、刷鞋都是小人所為，為甚麼現在新一代醒悟了，看不慣，會被說是奇怪呢？」

其實大家都曾經經歷過職場菜鳥的階段，回想當初有沒有那些職場前輩的惡習，讓你感到受不了？也許我們無法改變他人，但我們至少能避免成為自己討厭的大人，避免成為職場新鮮人口中難搞的「老海鮮」。