返工返學車程長會抑鬱？日本最新研究：逾X小時抑鬱風險增1.6倍

香港不少同學仔都要搭車返學，萬一車程長，早起床固然辛苦，原來還有增加抑鬱風險！日本精神神經學會近日發表論文，指研究發現長時間搭車返學的學生，出現憂鬱和焦慮症狀的風險更高！



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根據日媒《朝日新聞》2日報導，明海大學醫學系副教授大塚雄一郎與研究員中島英，在2022年10月至12月期間，網上調查了東京與東北地區2000名私立高中生，以了解他們的心理狀態。

從1900名學生的回覆中，結果發現有17.3%疑出現憂鬱症狀，19%恐有焦慮症狀，而返學搭車時間超過1小時的學生，跟搭車時間少於30分鐘的人比較，出現憂鬱症狀的風險高出1.6倍，有焦慮症的風險多1.5倍。

報導指到日本很少有關於學校搭車時間與心理健康關係的研究，若青春期產生心理問題，有機會導致成年後出現精神疾病，這也和暴力與自殺有關。

《青春本我》劇照

其實隨著都市人生活節奏緊張，患抑鬱症的數字一直有上升趨勢。國際組織OECD有數據顯示，2013患抑鬱的人數只有7.9%，但到了2020年患抑鬱人數翻倍至17.3%。抑鬱的狀態如果長期持續會對日常生活造成影響，令人提不起精神。到底有甚麽辦法可以舒緩抑鬱症狀呢？

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日本節目《世界一受けたい授業》早前就邀請精神科醫生藤野智哉，講解2個會影響抑鬱的生活習慣。

1.立刻回覆訊息

藤野智哉醫生表示，立刻回覆訊息的人較容易患上抑鬱。凡事需要立刻做，或必須要以某一方法做的心態容易為自己造成壓力。所以藤野醫生建議，不論日常或是工作上都應該學會延遲回覆，給自己慢慢考慮的時間。

2. 飲食習慣不規律

有數據顯示經常不吃早餐、喜愛吃零食和宵夜的人們，患上抑鬱的比率明顯比有規律飲食的人高。藤野醫生建議除了3餐均衡飲食以外，也可以多吃西蘭花，因為西蘭花當中的成份萊菔硫烷（Sulforaphane）經動物實驗證明有效減少抑鬱病發。

藤野醫生提出，要抗抑鬱最好培養每星期做3小時運動的習慣。哈佛公共衛生學院在2019年的一個研究中指出運動時大腦所製造的「幸福荷爾蒙」血清素（Serotonin）能有效降低憤怒和不安。只需要每天做20分鐘以上的運動就可以有效減少壓力，從而抗抑鬱。

有傳聞說每嘆一口氣就會短命3秒，但藤野醫生表示並非如此。其實多嘆氣的人反而較少患上抑鬱，原因是嘆氣能有助平衡自律神經，而嘆氣時的深呼吸亦有令人放鬆的效果。

最後一點，藤野醫生提出轉換角度考慮事情也是抗抑鬱的一個方法。遇到令人生氣的事情時可以嘗試將生氣轉換成其他詞語，例如將「店員態度差令我生氣」轉換成「店員態度差真可愛」等，用自己的想像力製造開心搞笑的情況就有效減低抑鬱。