性愛冷知識︱男性鼻子越大私處越長？日本研究過百具遺體有結果

大家身邊有一個鼻子特別大的好兄弟嗎～～網路上曾流傳「男生鼻子越大，私處就越大」的傳言，你覺得有根據嗎？不管你現在相不相信，反正日本有學者展開了相關研究，並發現出生前就被基因決定的私處大小，與身高、體重沒有關係，反而跟鼻子大小很有關係！



▼▼▼鼻子越大私處越長？▼▼▼

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日本京都府立醫科大學的研究團隊，測量了 126 名在近期去世的中年男子的身體數據，並依據身高、體重、蛋蛋重量、私處周長、私處鬆弛長度、私處垂直延伸長度等等，來還原這些男性在過去「長大」後的大小。

而研究團隊在分析數據結果中發現，鼻子長度為5.58公分的人，私處長度可達13.46公分；鼻子長度小於4.57公分的人，私處長度最大僅可達10.41公分；鼻子大小介於兩個數值之間的人，私處平均長度為11.43公分。該數據與醫學數據進行比對後，確定數值跟日本男性的平均尺寸一樣。

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研究團隊將研究結果在發表於醫學期刊《基礎與臨床男性科學》（Basic and Clinical Andrology），並表示這一項研究證實了鼻子跟男性私處的尺寸之間確實存在聯繫，但尚未能找出當中存在的關聯性，也不能確定兩者之間互相影響的關係，此外，這項研究對象只有日本男性，還需要更多資料證實。

關於男性的陰莖尺寸，許多人都會在意，但台灣註冊泌尿科醫生程威銘表示，希望男性可以消除這方面的焦慮，「陰莖尺寸只要剛剛好就好了」，並強調過去收集到的國內外研究也顯示，受女性歡迎的情趣用品，尺寸只在長度10至15公分、粗度3至4公分的範圍內，真的不需要傳說中的30公分！

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現代人外食、高糖、高油飲食下，又時常久坐不動，進一步引起「硬起來」障礙，連進入女性體內都成問題，台灣亞東醫院泌尿科醫生張效駿也提到，比起長度和寬度，私處硬度也很重要，這些只要正常作息、身體健康就有機會，再者性愛間在乎的還是男女歡愉的感受，因此溫柔的對待女性而不是發洩性的只顧自己的享受，才能讓雙方真的感受到性的美好喔！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】

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