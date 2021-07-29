小朋友才做選擇！即睇5個長大後的好處　做大人其實都唔係咁差

身為一名職業厭世上班族（搭編本人），時時刻刻都在懷念美好的大學時期、無邪的高中生活，尤其是在加班或是跟主管開會的時候（欸），實在恨不得跳上時光機，回去那個不用上班的時期。



跟大家聊聊那些長大的好處，也許長大沒有這麼糟，雖然責任加重，但能夠自己決定的事情、自由程度也相對更多了，不一一列出來，真的不知道長大有多好。本篇絕對是上班必看好文，就讓小編來提醒你，你曾經也是那個嚮往長大的孩子！

# 1 考試 88

就讓我們循序漸進，首先脫離學生時期的第一個好處，絕對是不用考試！再也不用碰到不拿手的科目，不用再穿著彆扭的制服，坐在搖搖欲墜的木椅，寫著根本不會的考試題目，更不用擔心滿江紅的成績單。出了社會後，你能選擇你想做什麼樣的工作、想進什麼類型的公司，成熟的你，已經不再因為考試的束縛與壓力為努力而努力，而是能自發性的做好分內工作，並持續充實自己。

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Dappei 結語：

看到這邊，是否很欣慰自己已經是成為社畜的大人了（並沒有），小時候嚮往成為大人的你，做到了，我們現在是大人了，擁有更多的自由但也附加著責任，也是時候停止抗拒長大後的事實，而是專注於現在，畢竟 you only live once。



同場加映：夢想唔可以當飯食？25歲後開始厭世？五大價值觀長大後必會改變

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原文：不想長大 | 原來長大沒有那麼糟！細數 5 個「長大後的好處」，脫離屁孩時期才有感，你中了幾項！

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