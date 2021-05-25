撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-25 22:00

很多人回想起學生時代，第一個想到的就是老師訓話的樣子。為了讓同學乖乖聽話、好好讀書，老師總會利用一些話術說服學生，當下聽到還會為老師的諄諄教誨感動不已，但現在回過頭來看，發現有些句子根本是廢話！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，老師講過的哪些幹話至今仍讓網友印象深刻，看到這些語錄的你，腦中是否馬上浮現當年老師的聲音呢？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月10日至2021年03月09日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『那些年老師講過的幹話』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】