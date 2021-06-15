撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-15 18:26

相信自疫情初期搶口罩一役，加上過往多年淘寶的雙11宣傳，大家對於網購、集運及轉運等服務已不會陌生，各式集運公司因而應運而生。消委會今日（15日）發布新一期《選擇》月刊，當中披露近年有關集運服務的投訴數字大幅上升，由2019年共180宗、至2020年激增至近400宗。 消委會就此進行實測，以一般消費者的身份，實試網購後經12間轉運及集運公司將貨件由日本轉運至本港，以比較各轉運及集運公司的收費及服務表現。結果發現若不留意細心，運費隨時要多付近一倍！

關於集運服務，近年均有不少網民以「中伏」為題開PO討論。《開罐 Opener》整理了各方網民遇過的中伏位，不妨看看你有沒有共同經歷。

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消委會是次以一般顧客身份，實試網購後經12間轉運及集運公司將貨件由日本轉運至本港，分別比較收費及服務表現如運送時間、自取條款及賠償政策等。結果發現以不同計重方式（實際重度及體積重度）的運費，最多可相差近1倍。另外貨物送達時間亦有頗大分別，由5至22天不等，若網購貨品有急切性，有可能大失預算。

消委會就是次實測結果整理出8個使用集運服服務「免中伏」貼士，大家網購前不妨留意清楚，以免「冇貨又冇錢」！

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如欲獲取全部資訊或收看其它消委報告，可瀏覽消委會網上《選擇》月刊。

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今個夏天來得特別快！除了多喝水、避免穿深色衫等方法外，市面上有不少好用又便宜消暑降溫好物！《開罐 Opener》是次到DON DON DONKI（下稱DONKI）為大家搜羅17件消暑透心涼好物，當中包括多款降溫噴霧、亦有涼感沐浴產品，好讓大家「涼浸浸」過夏天！

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同場加映：消委會揭婚宴合約7大伏位

結婚乃人生大事，相信一眾新人都會早早預備，可惜在過去一年多的疫情環境下，再多計劃都難以趕上變化。各式各樣的社交距離措施令婚宴安排尤其受到影響！消委會於今年1月以顧客身份到10間婚宴場地，查詢2021年11至12月的周末或周日廷開12席晚宴的收費詳情、及若晚宴受到疫情影響時，商戶可為顧客提供的安排和選項。結果發現各婚宴合約中均有不少中伏位，嚴重起來隨時擺不到酒之餘還要賠錢！

消委會於2020年共接獲233宗涉及婚禮服務的投訴，其中逾半數個案涉及婚宴酒席（122宗），而婚紗攝影服務則佔近3成（69宗）。以下為其中3個個案，涉及婚宴安排、海外影婚紗相受阻及新娘化妝服務只容許一次改期並無法退訂。當中其一個案最高涉及14萬！🔻🔻🔻點圖睇3個真實投訴個案🔻🔻🔻

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