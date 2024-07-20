每個時代都有所屬的潮語，不過潮語都總有不再潮的時候，一不小心說出口的話，隨時就變了暴露年齡的最佳證據了！以下30句，如果你曾聽過、甚至經常使用，就證明你老了！



大家還合用「Kai子」去形容別人嗎？（《愛回家之開心速遞》截圖）

再潮的潮語，有朝一日都會帶有年代感，例如早年拿來形容邊緣少男少女的「老泥妹」和「飛仔飛女」，現在都變成「MK仔女」。你又有沒有想起甚麼昔日潮語？

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顯老的又豈止說話！潮流這東西說來就來、說去就去，相當難以捉摸。你曾經以為老套的東西，卻藉復古風捲土重來；相反，一些曾爆紅的，放到現在卻隨時變成只能被恥笑的集體回憶！《開罐Opener》為大家盤點12件讓人不堪回首的潮流單品，說不定當年你都曾當中幾件著迷過！

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場加映：網民熱數最度縮朋友劣行

精打細算是好事，但若然進行過度，則會進化成「度縮」。你身邊又是否有度縮的朋友們？他們做過最度縮的事又是怎樣？近日有網民開PO分享自己見過最度縮的朋友，內容令人大開眼界，若你不愁錢銀切勿跟隨，而「窮到褲穿窿」的朋友則不妨學習一下、說不定第一桶金就是這樣節省回來！

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點擊睇全文：網民熱數最度縮朋友劣行 飲茶逐粒點心計錢、冇散紙為由畀少啲