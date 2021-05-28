撰文： 黃文希 最後更新日期： 2021-05-28 18:49

常言道「結婚一生人一次」，不少人都會大灑金錢，力求辦一個完美婚禮。可惜卻非人人都有充裕資金，此時便需懂得應使則使！籌備婚禮的各項細節中，究竟有哪些項目可以用較少預算、哪些應該保留？

籌備婚禮的各項細節中，究竟有哪些項目可以用較少預算、哪些應該保留？（資料圖片）

《開罐 Opener》是次請來身兼Pink Wedding婚禮統籌師及活動司儀的Ingrid Lam以專業角度給大家一些籌備婚禮時的慳錢貼士。Ingrid提到港人辦婚禮使費最多的三大項目分別是酒席、攝影攝錄及化妝。

與其慳細錢左度右度，更應集中火力節省較大支出的部分，例如酒席場地的選擇。另外，選擇各項服務亦應以貴精不貴多為原則，將金錢放於真正需要的部分上。至於哪些屬於「應使則使」、值得投資的部分？Ingrid同樣有兩大建議給一眾新人！

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最後Ingrid亦提醒新人們，完美婚禮不一定靠大灑金錢，若然預算不多，不妨以心思取勝，多構思及DIY不同部分，一樣能留下難忘的婚禮回憶！

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限聚令問題除了令新人們困擾，亦為一眾賓客們帶來不少疑問。以往大家去飲都會問「人情公價」是多少，但現在除了人情價目以外，相信大家都會有另一個疑問，就是如果婚禮由酒席改為觀禮，到底需不需要給人情？要給的話又該給多少？還有！酒席變外賣自取的話又該如何計算人情？

是次請來Taste Weddings婚禮策劃師Jessica，為大家解答這些「世紀難得一遇的難題」！好讓就算你朋友以任何形式舉行婚禮，都能以最得體的方式回應心意！🔻🔻🔻點圖疫情下婚禮8大注意位🔻🔻🔻

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同場加映：7對餅印明星子女

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

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點擊睇全文：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款