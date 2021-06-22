撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-22 15:31

相信是女生都會想擁有美好的身段。除了要玲瓏浮凸之外，長腿都是不少人會追求的東西。其實長腿並不是只有170cm以上的女生才能擁有！只要比例夠好的話，就算得150cm高，視覺上也可以是又高又瘦。韓媒LASS早前列出計算公式，一齊計計你有沒有黃金比例的長腿！

完美黃金曲線長腿計算法

想知道自己有沒有完美曲線長腿，就要量度3個地方———大腿圍、小腿圍、腳踝圍。最完美的比例，應該是大腿圍＝身高（cm）X 0.3、小腿圍＝身高（cm） X 0.2、腳踝圍＝身高（cm） X 0.12。假設你的身高為160cm，大腿圍、小腿圍、腳踝圍分別應該是48cm、32cm和19.2cm。另外，從正面看的話，應該計算由腳跟至膝頭的長度，以及膝頭至跨部的長度，比例應該為「5:3」。

少女時代成員Tiffany的大腿就曾經被認證是「黃金比例」

雖然時下流行所謂的「女團腿」，但並不是所有女團的成員都真正擁有完美比例的長腿！以下這10名韓國女星，就是行內公認的「長腿姐姐」。

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10個韓國最強凍齡女星

39歲韓國女演員孫藝珍，曾經被選為「最美韓國女星」第一名。近日她在IG上貼出近照，不到24小時就已經有超過100萬個點讚，不少網民留言大讚她keep得好。除了她之外，以下這些女星都被視為「凍齡女神」。

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同場加映：身高185cm以上的韓國男星

對女生而言，如果男生有180cm高，已經算非常高了。在韓國娛樂圈，高過180cm的男星可說是隨處可見。而以下這40名男星，都是185cm或以上高，最高那位更有207cm！

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