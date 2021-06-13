撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-06-13 13:25

韓國王牌綜藝節目《Running Man》，日前播出成員李光洙下車前的最後一集，場面非常感人，不少粉絲都大喊不捨。11年來，光洙在節目中形象百變，曾經被改過不少花名，其中最為人熟悉的，一定非「長頸鹿」莫屬。讓身為《RM》忠粉的記者與大家重溫7個光洙極具代表性的花名！

再見了，《Running Man》永遠的長頸鹿！

《Running Man》，韓國王牌綜藝節目，於2010年7月11日首播，劉在錫、Haha、池錫辰、金鍾國、宋智孝、李光洙，都是始祖成員，而全昭敏和梁世燦則是在2017年加入。在過去11年間，曾經有2名成員「下車」，包括宋仲基、姜Gary。而2021年6月6日，就是李光洙下車前的最後一集。相信對光洙而言，《RM》這個節目是一個非常重要的里程碑，而《RM》的成員亦是像家人一樣的存在。以下7個光洙在《RM》中曾經改過的花名，每個都非常有代表性！

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

亞洲王子8個不為人知的魅力

光洙在節目中為求獲勝不擇手段的形象，時常逗得觀眾捧腹大笑。或許以後再難見到《RM》中的「容陷愛」身影，讓我們再重溫光洙8個不為人知的致命魅力。

👇👇👇按圖細味亞洲王子李光洙8個致命魅力👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

重溫10個光洙被綜藝之神眷顧的經典瞬間

【1】EP1：自介落大雨

2010年7月11日首播的《Running Man》，由劉在錫、金鐘國、HaHa、池錫辰、李光洙和宋仲基作初代成員。在首次錄影時，成員和嘉賓在戶外進行拍攝工作。就在光洙進行自我介紹期間，竟然下滂沱大雨，其他成員只忙著擋雨和照顧嘉賓，沒有人在意光洙的介紹。

點擊原文查看完整內容：【李光洙退出《RM》 重溫10個被「綜藝之神」眷顧的經典爆笑瞬間】