撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-08 07:00

近日香港組合Error的成員193（郭嘉駿）話題多多。「193」這個花名是由《全民造星》的監製花姐替他改的，因為他的真實身高真的有193cm。香港這麼高的男星很少見，但在韓國，不少男星的身高都高過6呎（大約182.8cm）。《Opener》與大家盤點40個身高185cm或以上的韓國男星，其中192cm高的李光洙仲未算巨人，有個男星超過2米！

對女生而言，如果男生有180cm高，已經算非常高了。在韓國娛樂圈，高過180cm的男星可說是隨處可見。而以下這40名男星，都是185cm或以上高，最高那位更有207cm！

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8位富裕家庭出身韓星

雖然不少韓星都是成名之後才變得富裕，但亦有部分人在出道之前已經過著無憂無慮的生活。韓國綜藝節目《TMI NEWS》，近日選出「含著金鎖匙出生的韓星」排行榜，有人是酒店企業家族出身、有人是醫學世家出身、有人是律師世家出身。

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同場加映：外國票選2021最帥韓國男偶像

外國網站King Choice每年都會進行票選，選出網民心目中「最帥韓國男偶像」，其中有「臉蛋天才」之稱的車銀優，竟然不入頭5名？究竟在外國人眼中，誰人可以奪冠呢？

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