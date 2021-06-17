撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-17 12:14

根據多間韓媒報道，韓國男星朴敘俊獲邀出演MARVEL的電影《驚奇隊長2》，並將在下半年出發前往美國進行拍攝工作，而朴敘俊的相屬公司只以「無可奉告」回應。如屬實的話，他將會成為第3名出演Marvel電影的韓星。《Opener》與大家細數10名過往曾經進軍荷里活的韓星，原來第一個進軍荷里活的韓星是他？

在傳出朴敘俊獲邀出演《驚奇隊長2》之後，有網民翻找出該電影的導演Nia DaCosta過往曾表示自己是朴敘俊迷妹的證據。她曾經在Twitter上貼出和朋友的對話截圖，對方稱朴敘俊為「我的新韓劇男朋友」，而她則回應表示「我也排隊了」。不少網民表示，如果傳聞屬實的話，導演將會成為「超級成功的粉絲」。

導演在Twitter上貼出和朋友的對話，暗示自己是朴敘俊的粉絲。

除了朴敘俊之外，過往亦有不少韓星曾經進軍荷里活。《Opener》為大家盤點10個曾經拍攝美國電影的韓星。出演Marvel系列的，原來還有他們！

▼▼▼點擊圖片查看10個曾進軍荷里活韓星▼▼▼

+ 22 + 22 + 22

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

IMDb評選2021上半年最受歡迎韓劇Top 20

外國影評網IMDb近日評選2021年上半年最受歡迎的20套韓劇，最近熱播的《某一天滅亡來到我家門前》、《我的室友是九尾狐》等都有上榜。

+ 15 + 15 + 15

同場加映：2021韓星IG追蹤人數排名TOP 20

不少韓星都會開通Instagram帳號，方便與粉絲溝通。不少知名度高的偶像，例如太妍、泫雅、車銀優等，IG都有至少1500萬名follower。哪20個韓星的IG帳戶擁有最多follower呢？

+ 14 + 14 + 14

點擊原文查看完整內容：【IU排11、只有一個演員擠身10強 2021韓星IG追蹤人數排名TOP 20】