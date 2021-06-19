撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-19 07:30

又到父親節，提醒大家爸爸的偉大。日本親子企業《Benesse Corporation》每年都會做「最理想爸爸排行」調查。今年的排行中，有兩位新手爸爸上榜，分別是DAIGO及花江夏樹，其餘8位是誰呢？

（《PRTIMES》網站）

今年調查共有13,515人參加，投票選出他們認為最理想爸爸的明星。他們評選的要點有「重視家人相處的時間」、「積極幫忙照顧孩子」、「重視媽媽」、「能與媽媽一起享受育兒樂趣」等。結果選出以下10位，你認為哪一個才是理想爸爸呢？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的排名結果👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰《鋼鍊》竟包尾、《咒術》強勢上榜！50萬日本人票選30套國民動畫

創作的世界推陳出新，每日都有新的作品進入市場，舊有作品要經得起考驗未能叫做神作。近日日本小學館旗下媒體DIME發表了超過50萬人參與的投票，選出他們心目中覺得最好看的動畫作品，到底哪30套有上榜呢？

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同場加映︰日童星野野村香音長成仙氣美女 無辜大眼長腿網民讚：真人Alita

童星長大崩壞的例子大家見得多，順利保持美貌的卻很少，日本童星野野村香音就是其中一人。長大後的她不僅沒有崩壞，還不負眾望長成仙氣美女，網民發現她在網上晒長腿的照片，直接激動指︰「培育成功！」

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