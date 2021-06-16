撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-16 07:00

六本木是日本夜生活聖地，為數不少的外國人在那裡從事陪酒工作。2000年，一名在六本木工作的英藉陪酒女突然人間蒸發。在警方一連串搜查後，拘捕了一個擁有40億円的（約2億8千萬港元）的富豪，更揭發了他的真實身份，到底他是何方神聖？

（影片截圖）

曾任空姐的英藉女性Lucie Blackman在日本六本木從事陪酒女的工作。2000年7月1日，Lucie向朋友發出一則短訊後便從此消失。數個月後，警方在一個山洞發現她被肢解的屍體，某些屍塊還被抹上水泥。當時剛好碰上英國時任首相貝理雅訪日期間，他亦開口表示關注此案並日方加大力度搜查。處於壓力之下，警方很快拘捕一名可疑男子，是名叫織原城二的富豪。隨著搜查越來越深入，警方也發現他的真正身份並不簡單。日本YouTuberあるごめとりい專門講描述各地奇案，早前上載有關此案的影片，一起來跟他看看詳情案發經過吧。

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同場加映︰日女避恐怖情人8年 收「殺死你」等過千短訊 竟因政府疏忽被殺

的殺人案，一位女性在交往後才發現男朋友是控制慾超強的恐怖情人，即使後來搬屋改電話，男方仍窮追8年，最後將她殺害。更離譜的是受害人曾報警求助，但後來導致她被殺死的正是政府的一個疏忽舉動。

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同場加映︰日19歲少年70刀刺胸殺死妓女 瘋狂供詞惹怒網民︰早該廢除少年法

日本參議院在2018通過修訂《民法》，將法定成人年齡由20歲下降至18歲。日本政府亦隨之在2021年初，通過國會審議修改少年法，將18、19歲者將不受部分少年法保障，希望減低少年罪案率。今年6月1日，東京發生一宗19歲少年用刀刺死性工作者的案件，再度引起爭議。

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