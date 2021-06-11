撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-11 18:43

科技日新月異，手機的功能越來越強大。最近日本有位18歲爆紅少女畫家，她的畫作風格奇幻得來帶仙氣，人物表情畫得十分細膩。不過最厲害是這些作品竟然都是用一部手機畫出來的！

（YouTube@ANN NEWS）

少女畫家萌白由1年前左右開始用手機App畫畫，有著極高藝術造詣的她，畫的作品很快便得到賞識。她決定開設網上教室，招收學生教畫畫，這樣一來她一個月可以賺到100萬円（約7萬港元），同時不少人會買她的作品，最貴的價錢要數百萬円一幅。綜藝節目《ゼロイチ》及媒體ANN NEWS訪問萌白，她在鏡頭前示範平日如何畫畫，更說出她成為畫家前，背後一個心酸的經歷。

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同場加映︰日男漏接一個電話從此與母永別 媽媽臨終前短訊極心酸全國淚崩

父母有時嘮叨，但永遠都是最愛子女的人。日本有個男人因為沒有接一個電話，竟然間接令母親過世身亡。此事大大打擊他的人生，令他一蹶不振。當他公開母親在臨終前傳給他的最後一個手機短訊，感人內容惹全國網民淚崩。

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同場加映︰日視覺系樂隊沉迷玩四驅車 賣掉樂器買車、講車即露萌爆小孩笑

俗語說「男人是長不大的小孩」，無論幾多歲都總有天真的一面。日本有隊搖滾樂隊，成員在半年前迷上了迷你四驅車，結果開始不務正業，整天只顧花錢和時間玩四驅車。雖然經理人快被氣死，但粉絲卻覺得他們的反差萌很可愛，你覺得如何呢？

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