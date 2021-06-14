撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-14 06:00

童星長大崩壞的例子大家見得多，順利保持美貌的卻很少，日本童星野野村香音就是其中一人。長大後的她不僅沒有崩壞，還不負眾望長成仙氣美女，網民發現她在網上晒長腿的照片，直接激動指︰「培育成功！」

（網上圖片）

野野村香音的父母都是知名藝人，父親是知名演員野野村真，母親野野村俊惠年輕時是偶像。香音作為星二代，她對演藝圈也很有興趣，自小便充滿表演慾，學習各種樂器又曾經演出過日劇。2001年出生的她，今年已經20歲成年。她現時是少女時裝雜誌《Popteen》的專屬模特兒，清純大眼加上超凡氣質，絕對有能力成為下一任女神。

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同場加映︰日本節目直擊素人億円豪宅 有岩盤浴室卡拉OK房 戶主曾是窮光蛋

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