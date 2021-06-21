撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-21 17:55

日本網吧Cafe可能不少香港人去旅行都體驗過。日本近日有一名中年男子，便在網吧Cafe持刀脅持女店員，將自己和人質困在網吧Cafe的狹小房間內，與警方僵持超過32小時，最終憑一句話戲劇性被捕。據傳媒報導，犯人的犯案動機竟然與3年前的另一宗案件有關。

日本多個媒體都緊貼最新發展報導案件。（YouTube@ANNnewsCH）

日本的網吧Cafe有過夜時段，提供飲品、浴室等設備，讓客人可以使用網吧的單人房間休息。6月17日，埼玉縣發生一宗網吧脅持人質事件。40歲的無業男子林貴一，在一間樓上網吧Cafe持刀脅持一名20多歲的女店員。警察到場勸說，更出動特殊部隊嘗試拯救人質。雙方僵持大約32小時，大量媒體亦到現場實時報導，網民全程緊貼進展。最後林貴一拋下一句︰「我睏了，去睡了」便掛上電話。警方等待兩小時見未有動靜，遂破門而入救出人質並拘捕犯人。

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同場加映︰日19歲少年70刀刺胸殺死妓女 瘋狂供詞惹怒網民︰早該廢除少年法

日本參議院在2018通過修訂《民法》，將法定成人年齡由20歲下降至18歲。日本政府亦隨之在2021年初，通過國會審議修改少年法，將18、19歲者將不受部分少年法保障，希望減低少年罪案率。今年6月1日，東京發生一宗19歲少年用刀刺死性工作者的案件，再度引起爭議。

今年6月1日，東京立川市一間酒店發生駭人的殺人案，19歲少年用刀刺向31歲的女性性工作者將其殺害，死者身上發現多達70被刀刺傷的傷口，兇殘程度令人嘩然。少年其後更襲擊收到求救訊息而趕到現場的風俗店員至重傷，逃跑20小時後被捕。事件在日本引起爭議，作案人被捕時提出的作案動機更是瘋狂，不少網民留言指「這就是少年法增加犯罪率的證據」、「19歲，關幾年又會被放出來了吧」。

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同場加映︰日本富豪姦殺英女分屍棄山洞 被捕後驚揭曾誘姦200人竟判無罪？

六本木是日本夜生活聖地，為數不少的外國人在那裡從事陪酒工作。2000年，一名在六本木工作的英藉陪酒女突然人間蒸發。在警方一連串搜查後，拘捕了一個擁有40億円的（約2億8千萬港元）的富豪，更揭發了他的真實身份，到底他是何方神聖？

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