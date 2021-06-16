撰文：沉默是柑
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創作的世界推陳出新，每日都有新的作品進入市場，舊有作品要經得起考驗未能叫做神作。近日日本小學館旗下媒體DIME發表了超過50萬人參與的投票，選出他們心目中覺得最好看的動畫作品，到底哪30套有上榜呢？
（DIME網站）
DIME在6月14日公發表了有527,627個15歲以上的受訪者參與的投票，問他們認為最能代表日本文化的是甚麼。結果有最多人選「日本料理」、其次是神社、第三是書道和茶道等傳統藝能、第四就是動畫。之後調查又集合了這50多萬受訪者的意見，列出30套最多人認為好看的國民動畫，以下你最喜歡哪一套？
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同場加映︰日18歲萌妹用手機畫人像畫爆紅 月賺百萬円開教室只講一句就落堂
科技日新月異，手機的功能越來越強大。最近日本有位18歲爆紅少女畫家，她的畫作風格奇幻得來帶仙氣，人物表情畫得十分細膩。不過最厲害是這些作品竟然都是用一部手機畫出來的！
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同場加映︰日童星野野村香音長成仙氣美女 無辜大眼長腿網民讚：真人Alita
童星長大崩壞的例子大家見得多，順利保持美貌的卻很少，日本童星野野村香音就是其中一人。長大後的她不僅沒有崩壞，還不負眾望長成仙氣美女，網民發現她在網上晒長腿的照片，直接激動指︰「培育成功！」
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