撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-16 18:03

創作的世界推陳出新，每日都有新的作品進入市場，舊有作品要經得起考驗未能叫做神作。近日日本小學館旗下媒體DIME發表了超過50萬人參與的投票，選出他們心目中覺得最好看的動畫作品，到底哪30套有上榜呢？

（DIME網站）

DIME在6月14日公發表了有527,627個15歲以上的受訪者參與的投票，問他們認為最能代表日本文化的是甚麼。結果有最多人選「日本料理」、其次是神社、第三是書道和茶道等傳統藝能、第四就是動畫。之後調查又集合了這50多萬受訪者的意見，列出30套最多人認為好看的國民動畫，以下你最喜歡哪一套？

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