撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-22 18:00

「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」對於未有過戀愛經驗的A0人士來說，的確對「出Pool」很有憧憬。日本第一牛郎Roland最近有一個「童貞改造計劃」，幫一位24歲從未拍過拖的毒男片倉君大改造。經過Roland的悉心幫助，片倉君變成了牛郎風型男，加上他本身優厚的條件，網民都大呼他是「筍盤」。

（影片截圖）

Roland早前在自己的YouTube頻道上載影片，幫24歲的A0毒男片倉君大改造。他表示自己從小到大都沒有與女性親密接觸的經驗，但其實很想變得受歡迎，也很想談戀愛。Roland首先與他來了場「激情對話」，了解他的底細，意外地發現他的條件相當優厚，只是不擅與人溝通。而網民也認為他只要好好地打扮一番，其實是個好男人，更是一個筍盤。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的Roland和片倉君的「激情對話」👇🏻👇🏻👇🏻

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聽完片倉君的情況，Roland安排了一系列改造環節，全力幫助他「出pool」。在修整完頭髮、換了套衣服後，片倉君已大變身成牛郎系的霸氣男子，與原本的書蟲形象截然不同，網民就覺得他的改變超大，距離找到女朋友又近了一大步。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看改造過程👇🏻👇🏻👇🏻

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