撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-23 18:30

日本經典恐怖電影《大逃殺》將於7月1日在香港上映4k修復版，影迷可到戲院重溫經典。《大逃殺》可說是日本最早期的生存遊戲類的電影，之後也有不少類近作品應運而生。《開罐Opener》為大家精選10套同類電影，有燒腦、科幻、獵奇等不同題材，粉絲可以逐一重溫。

【1】《大逃殺》，將於7月1日上映4K修復版。（劇照）

《大逃殺》2000年在日本上映，至今已經21年。故事背景設定於青少年犯罪率極高的國家，由於社會敗壞而對青少年產生畏懼的成年人便通過《新世紀教育改革法案》（簡稱「BR法」），從全國中選出一班中學生，逼使他們互相殘殺直到只剩一個人為止。因為殺人橋段過於殘忍，亦涉及敏感題材，電影更曾被放入日本國會討論，亦曾陷入禁播危機。《大逃殺》之所謂作為經典，在於敢挑戰當時社會的底線，也開創了「生存遊戲類」電影的先河，以下這些作品也因而衍生。

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同場加映︰日男網吧持刀脅持女店員困密室 僵持32小時警方聽一句話破門而入

日本網吧Cafe可能不少香港人去旅行都體驗過。日本近日有一名中年男子，便在網吧Cafe持刀脅持女店員，將自己和人質困在網吧Cafe的狹小房間內，與警方僵持超過32小時，最終憑一句話戲劇性被捕。據傳媒報導，犯人的犯案動機竟然與3年前的另一宗案件有關。👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看完整案發過程👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰《鋼鍊》竟包尾、《咒術》強勢上榜！50萬日本人票選30套國民動畫

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