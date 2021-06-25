撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-25 18:26

踏入畢業季，fresh grad同學開始找工作，對於自己的第一份全職，應該進入大公司還是小公司？有網民認為樹大好遮陰，亦有網民指小公司才「多嘢學」，意外引發一場熱烈討論。

「大公司制度好，有明確晉升階梯，跳槽都易啲」、「小公司人事冇大公司咁複雜，又可以學多啲嘢！」你BUY哪一邊？最近有網友提問，指自己大學畢業之後，應該進入大公司還是小公司？起引網民激烈辯論，亦有花生友在旁潑冷水，別以為自己可以選擇，其實是公司選擇你。

第一份全職，應該進入大公司還是小公司？

👇👇👇按圖看網民激辯第一份全職應該進入大公司還是小公司👇👇👇

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【同場加映】近日一單法庭新聞成為內地網民茶餘飯後話題,，全因案情、判罰、內情都充滿娛樂性。如果有一日你回到住處，發現你的朋友跟你的女室友正在鬼混偷吃，你會怎樣做？重慶有一名男生正正遇上了這個尷尬場面，他決定拍下影片，然後傳給偷吃男生的女友，最後被女室友告上法庭。可故事遠遠還未結束，有鍵盤柯南分析法院判決書，發現了令人細思極恐的內情。

👇👇👇按圖看偷食超奇情發展👇👇👇

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網民「馬庫斯說」在微博發文稱，收到網友投稿，常有十多歲的男孩出入女更衣室，管理員也愛理不理的態度，也令她很生氣。到底是怎麼一回事？另外，香港不論是泳池還是其他地方的更衣室，都出現過不少令人不安的傳聞，大家看完分分鐘不想再去。

👇👇👇按圖看3個更衣室嚇死人傳聞👇👇👇

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同場加映：9首口耳相傳惡搞改編歌 「龍虎豹好睇」「我直入元朗」下一句係?

「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

立即CLICK入內文睇足本版：9首口耳相傳惡搞改編歌 「龍虎豹好睇」「我直入元朗」下一句係?

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