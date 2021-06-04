撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-04 17:14

「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

在有高登音樂台之前，不少的改歌都來自《YES!》雜誌，亦有不少是由朋友處聽回來，當時的改歌已經非常抵死啜核，有些只為了啱音而內容無厘頭，有的卻有完整主題，例如《龍虎豹好睇》，由細唱到大，是90後的經典回憶，唱到連原來的版本都忘記了。

周星馳都在戲中唱過改編歌。

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

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小時候你試過誤會甚麼？小編至今都不明白為什麼「乙個」不是指兩個，而是指一個。有連登網民開PO發問，指自己以為納粹黨是「納稅黨」，要納好多稅，笑翻一眾網民。但其實原來大家小時候對中文也有很多誤解，你又有沒有以下的誤會呢？

👇👇👇按圖看15件小時間誤會了的事👇👇👇

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廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

👇👇👇按圖看15句廣東話俚語👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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