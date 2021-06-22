撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-22 18:33

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）印尼的放映場中卻發生疑似靈異附身事件，引起觀眾騷動，最後放映被逼中斷，女子的結局是...?

有網民在抖音上傳影片，指日前在印尼某戲院，正在播映《詭屋驚凶實錄3：魔旨》，突然有位女觀眾淒厲地大聲慘叫，就好像被鬼附身。過去亦有不少恐怖電影，引發過大大小小的詭異事件，例如有觀眾睇到心臟病發，更有人被嚇死之後，竟然連人帶屍離奇消失。在香港，亦有一套恐怖電影上映時嚇死過觀眾！

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》印尼的放映場中卻發生疑似靈異附身事件。

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基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）一向盛產燒腦作品，除了他之外，過去亦有不少經典作品會睇到「hang機」，有沒有想過，一套戲睇了10年都仍未睇得明？又有沒有想過，一套已經有公認解讀的電影，被一位 Reddit網友突破盲腸，幾乎推翻原有解釋？《開罐》搜集了9套經典燒腦神作，當中更有基斯杜化路蘭的遺珠之作。

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說起亞視味，你第一個想起的人是誰？袁文傑？陳展鵬？陳煒？有網民在近日發文指：「雖然亞視關台已經4年，但有啲明星仍然洗唔走成身都係亞視味。大家舉下例子。」更拋磚引玉：陳啟泰，引來大量網民留言，更笑指有某位御用奸奸角，分分鐘早過鄭子誠成為奸角之王。

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同場加映：女優白石茉莉奈被封AV界最強人妻 曾被片商雪藏、兒子揭發拍AV

各位是否聽過白石茉莉奈嗎？入行至今8年，有著「AV界最強人妻」之稱，廣大影迷更會叫她一聲「白石媽媽」。在現實世界中，原來白石真的已經結了婚，而已有了一個兒子，卻因此引起了不麻煩。白石茉莉奈出道至今，面對每年大量年輕少女的挑戰，一直站在業內頂端，對於已經年過三十的老將來說可，謂極度難得，亦證明她有後輩難以超越的長處。經歷了離婚危機、兒子發現她拍AV，到被片商雪藏，白石一一完美化解。到底她是如何一步一步走到今天？

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