撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-30 12:36

由於用真人相片有可能會造成侵犯版權的問題，所以近年不少粉絲都傾向將偶像「卡通化」製成不同的應援物或者飯製周邊。能將自己畫的東西製成周邊，畫功一定都不會差。不過，最近韓網blip就舉辦了一個「畫畫臭手大賽」，讓網民選出「臭手之中的臭手」。不少偶像都被醜化，例如IU、BTS、MAMAMOO等。

如果你是「抽象派畫家」的話，這個比賽絕對適合你參加！由韓網blip舉辦的「第一屆畫畫臭手大賽」，徵集了超過800名粉絲的作品，並由網民投票選出「臭手之中的臭手」。以下的，就是當中最高票數的32幅畫作。未看原圖比對時，你又能猜得出他們在畫誰嗎？

【作品1】

這幅作品的原圖，曾經是非常流行的網絡梗圖。細看左上角的logo的話，就會知道畫面是來自綜藝節目《我獨自生活》。其實這幅畫作某程度上都將原圖的重點呈現了出來！

【作品2】

這幅作品，其實將原圖人物的表情畫得十分相似。憑著圖中人物穿著的衣服，其實就可以知道畫面來自綜藝節目《認識的哥哥》。

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