韓韶禧《無法抗拒的他》第2集就有超激床戲？　盤點10套18禁韓劇

撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-21 16:06

由宋江、韓韶禧（有譯 韓素希）主演的韓劇《無法抗拒的他》近日開播，第二集預告便出現「大尺度床戲」，引起網民關注。除了這套近期人氣韓劇外，過往有不少韓劇曾經被評為「18禁」，以下為你介紹最有名的10部18禁韓劇。

【1】《無法抗拒的他》

JTBC最新劇集《無法抗拒的他》，改編自同名網絡漫畫，講述被初戀傷透心而不再相信愛情的女大生劉娜比（韓韶禧飾），偏偏被享受曖昧但不想拍拖的花花公子朴宰彥（宋江飾）所吸引的故事。雖然不少網民吐槽男、女主角演技生硬，但第二集預告二人將發生床戲而引起了熱烈討論。

👇👇👇《無法抗拒的他》18禁場面👇👇👇

【2】《Penthouse》

集狗血劇情於一身《Penthouse》共分3季，分別在2020年10月、2021年2月及6月播放。故事以高尚住宅「赫拉宮殿」的一班居民為主角，住得越高層，代表權利和地位越高。不過，地位越高的同時，亦代表他們的惡行越多...當中有人不斷出軌、有人曾經多次殺人...

👇👇👇《Penthouse》18禁場面👇👇👇

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【3】《Mouse》

由李昇基主演的劇集《Mouse》，講述警察高武治（李熙俊飾），因為父母被殺人魔殺掉，長大後便一心為報仇而成為了警察，與正直青年鄭巴凜（李昇基飾）合力為追查連環殺人兇手。劇中有不少案件都是改編自真實案件，涉及不少血腥又殘暴的情節，因而被評為18禁。

👇👇👇《Mouse》18禁場面👇👇👇

【4】《怪物》

劇集《怪物》講述一名重案組警察李東植（申河均飾），因為失誤而被調派到一個偏遠郊區當派出所警察，過著無聊的生活。後來，一名比他少13歲的年輕警察韓洙元（呂珍九飾）突然「空降」成為他的上司。接著殺人案就不斷發生，他們需要找出真正的「怪物」。劇集的第1、2集都被評為18禁，而申河均精斟的演技更令他獲得《百想藝術大賞」的最佳男主角！

👇👇👇《怪物》18禁場面👇👇👇

【5】《優雅的朋友們》

JTBC劇集《優雅的朋友們》，以一群40代的夫妻為主角，他們的其中一名朋友突然死去，他的妻子則變了疑兇，而這班朋友則開始互相猜疑，挑撥離間。與此同時，丈夫們在大學時期都喜歡過的「萬人初戀女神」突然再現，再掀起一場腥風血雨。

👇👇👇《優雅的朋友們》18禁場面👇👇👇

【6】《夫妻的世界》

今年3月播出的《夫妻的世界》，改編自英國劇集《DOCTOR FOSTER》，講述醫院副院長池善雨（金喜愛飾），有一天從丈夫李泰悟（朴海俊飾）衣服的口袋內發現唇膏、不明的長髮，繼而揭發他與妙齡女子出軌的故事。劇集創下韓國有線電視台有史以來最高收視，有些集數因為涉及激情床戲、暴力場面而被評為「18禁」。

👇👇👇《夫妻的世界》18禁場面👇👇👇

【7】《他人即地獄》

《他人即地獄》改編自同名漫畫，講述一名青年為了工作隻身來到首爾，並入住了一間房租超便宜的考試院。不過，住在那裡的人都不正常，他甚至覺得有人經常潛入他的房間謀殺他。這時候一名「似乎比較正常」的牙醫（李棟旭飾）出現，當他以為能跟這位牙醫當朋友時，才發現這名牙醫才是最恐怖的存在......

這套劇集有不少惹爭議的內容，不少人認為太血腥暴力，更有「吃人肉」的場景。最後，在議論紛紛的情況下，電視台將第10集（大結局）轉為「18禁」。

👇👇👇《他人即地獄》18禁場面👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【8】《MISTY》

《MISTY》又稱《迷霧》，講述金南珠飾演的韓國頂級女主播高惠蘭，為人勇敢正直，但經常報道一些別人不敢報道的新聞。她有一名當律師的丈夫（池珍熙飾），可惜兩夫妻早已分房睡，沒有感情。有一天，她正在為一單獨家報道取材，原來採訪對象正是她的舊情人，現在亦是她高中同學的丈夫。之後，這4人意外捲入一宗殺人案，除了查案之外，四人的關係亦錯中複雜......

👇👇👇《MISTY》18禁場面👇👇👇

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【9】《情婦》

故事改編自英國劇集《獵豔情人》，講述4名在大學時期認識的女子重遇後發生的事，每人都有一條故事線。其中韓佳人飾演一名單親媽媽，她的丈夫在兩年前消失，生死未卜。之後，她不斷收到古怪電話，令她覺得丈夫還活著，在調查期間，不斷揭發更多黑材料。除此之外，這四名女子亦被捲入一宗殺人案，她們四人之中有一人是殺人兇手，到底誰是真正的殺人犯？

這部劇的頭兩集涉及多場大尺度床戲、車震戲，所以被評為19禁，後面的集數則被降低評級至15歲以上可觀看。

👇👇👇《情婦》18禁場面👇👇👇

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【10】《VOICE》

喜歡看懸疑驚慄類型的話，相信一定知道《VOICE》！故事講述一名擁有非凡聽力的女刑警姜權珠（李荷娜飾），是112報案中心的主任，她的父親原本也是一名警察，但在執勤期間無故被神秘人殺害。殺神秘人殺害的，還有112報案中心「黃金時間組」組長武鎮赫（張赫飾）的妻子。二人聯合調查神秘人的下落，期間揭發一件又一件超恐怖案件，似乎都與這名神秘人相關......

《VOICE》可說是開創了韓國恐怖血腥懸疑劇的先河，由於場面太血腥恐怖，播放期間多次接到觀眾投訴，最後才將劇集定為「18禁」。不過，之後播放的第2、第3季，都沒有被評為18禁。

👇👇👇＊＊＊慎入＊＊＊《VOICE》18禁場面👇👇👇

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10名曾拍18禁電影的韓國女星

【1】宋智孝

《RUNNING MAN》成員宋智孝曾經於2008年上映的《霜花店》，與趙寅成上演禁忌戀床上戲。故事講述朱鎮模飾演一名性取向不明的皇帝，對趙寅成飾演的健龍衛隊長寵愛有加。有一天，皇帝命令他跟宋智孝飾演的王妃進行交合，希望可以誕下一個像他一樣溫柔的孩子。發生關係後，他和王妃都愛上了對方，經常瞞著皇帝偷歡。在戲中宋智孝更全裸上陣，和趙寅成的床戲意識也非常大膽。

【2】金高銀

曾經出演《鬼怪》、《THE KING》等人氣劇集女主角的金高銀，出道作原來是拍18禁電影！2012年，她憑著電影《銀嬌》出道，並拿下了多個新人獎。故事講述一名70歲的著名作家，愛上了17歲的女高中生，並以她為題材寫下了一本小說，但他的弟子似乎因為妒忌而介入他們的關係，更與這名少女發生了關係。金高銀在片中有全裸演出，床戲意識也相當大膽，她也憑該片獲青龍獎最佳新人女演員等8個獎項。

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