撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-23 15:52

如果你是「Apple發燒友」，相信每次Apple有新產品推出時，你都會第一時間訂購。韓國一名網民，5月中就在Apple官網訂購了最新推出的iMac。可是，貨物卻誤發北韓，令他遭受韓國國家情報局懷疑是間諜。到底最後的結局是怎樣？

一名韓國網民早前在論壇DC INSIDE上分享自己在Apple的官網訂購了一部24吋的iMac 2021 M1版後所發生的荒謬事。由於當時韓國國內的倉庫仍未有存貨，所以事主的訂單是由海外的Apple配貨中心安排送貨。滿心歡喜的他，還特地買了新的電腦桌和網絡路由器迎接這部新iMac。可是，他發現貨物被誤送北韓，更收到來自「國家情報局」要員的來電，被懷疑是北韓間諜。到底事件最後怎樣解決？結局是怎樣？

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