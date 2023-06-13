根據天文台預測，本港連續數日將有大雨及狂風暴雨。落雨天個人突然躁底，尤其遇上連遮都唔識點拎的路人，大家下雨天最躁底又遇過甚麼事呢?



每逢雨季，濕鞋、血滴子一定少不免，如果有人走路不長眼，雨傘亂揮，甚至對你開傘，真的會原地爆炸，不過說甚麼也比不上已經出門上班，天文台才突然改掛黑雨！其實下雨天的確令人躁底。這11個令人爆粗的情況，大家遇過幾多個

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👇👇👇按圖看11個落雨躁底瞬間👇👇👇

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1. 對襪濕啲唔濕啲—有甚麼慘得過對襪濕晒？不是濕兩隻，是「濕啲唔濕啲」，而且只濕腳底，行每一步都不自在。

2. 垃圾路人不懂擔遮—落雨不方便，不過請擔好遮，一是太低血滴子，又或是亂fing，全身沒濕反而塊臉全濕。

3. 眼鏡矇到一個點—有時由冷氣方行出戶外已經會眼鏡矇，遇上落雨更矇，而且因為要拎遮，真的「情深深眼矇矇」。

4. 白鞋末日—不用多說，當白鞋遇落，除了恭喜也不知說甚麼，準備定洗鞋吧！不過也不能怪別人，誰叫你落雨都要著白鞋。

5. 簷篷滴水—站在有瓦遮頭地方避雨，怎料久不久滴雨滴水，不知何永遠都中後頸，或中頭頂。

6.巴士小巴座位有水—上手一定很沒公德心，任由滴水落座也算，更不抹乾，一個沒留神坐上去，feel到濕濕哋才知中伏。

7.開不開遮好 - 有時行人路只得半邊有 簷篷，行入去有機會只濕半邊身，不行入去就要開遮，跟其他路人硬撼，但你不能企定定諗，半秒決定影響全日命運和心情。

8.開半秒遮—走在有瓦遮頭的地方，開遮可免則免，不過不知為何總有位會漏水，好像小瀑布一樣，行過開一下遮又收返，煩死。

9.無遮套濕漉漉—一把濕漉漉的遮，放入袋就怕整濕其他物件，拿著又很不方便，如果沒遮套的話，這把濕遮就會陪你一日。

10.對住你開收遮 -這些人真的要落地獄，不單止擔遮要考牌，開遮和收遮都要考!

11. 返到公司／上了車先黑雨—紅雨都冒死出門口返工，誰叫你住得遠，怎料上了車先黑雨，返到公司原來個個WFH，躁底到頂點!

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