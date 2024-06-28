【天文台/天氣/溫度/潮濕】近日天氣不穩，加上又熱又下雨，除了要帶遮，不可以穿白鞋之外，更整個人都「黐立立」非常不舒服，對於男生來說，濕熱天氣就更加麻煩，下體很可能因為「up住up住」而痕癢，有時忍不住想抓又怕尷尬，不抓又癢到好似被蟻咬。到底可以怎樣解決？原來沖涼都不一定可以解決問題！



沖涼都不一定可以解決下體痕癢的問題！（《大叔的愛》劇照）

台灣皮膚科診所院長趙昭明表示，夏日高溫身體容易出油、出汗，不少男性陰囊因為長期悶熱、潮溼，而患上陰囊濕疹，下體發癢。很多人以為只要勤洗澡就可以解決問題，甚至有人為了止汗而用爽身粉，趙昭明指這觀念是錯的，更會有反效果，只會令下體愈來愈癢。那麼到底應該如何應對？

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原來對於出汗，爽身粉也不是萬能的，而且洗澡溫度也有講究，大家一定要注意呢！

同場加映：伴侶不肯用口怎辦？一張A4紙解決性生活不協調

有讀者來信表示在性生活中，跟另一半不協調，主要原因是在於用口的分歧。她表示，希望先生可以在做愛之前，先用口服務一下，奈何先生拒絕，當她反提議自己用口為先生服務時，同樣受到對方的拒絕，並說「直接來說好」，長時間下來令她十分受傷。情趣女王SallyQ指出，其實大家都知道，這是一個溝通問題，但對如何有效溝通卻沒有概念。其實要找出問題所在完全不難，只要跟足以下5個步驟，性生活不協調不再是你們的問題，更可能是你們關係更進一步的契機。即看全文👉👉👉伴侶不肯用口怎辦？一張A4紙解決性生活不協調